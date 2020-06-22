Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE

ANTALYA

Ülke içinde uygulanan seyahat yasaklarının 1 Haziran itibarıyla kaldırılması ve yurt dışından Türkiye’ye uçuşların aşamalı olarak başlamasıyla turizm sektörü de canlanmaya başladı. Covid-19 sürecinden en çok etkilenen sektörlerin başında gelen turizmde yaralar hızla sarılırken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmin merkezi Antalya’da basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bakan Ersoy’un açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

BÜYÜKELÇİLER GÖRDÜ

Sağlıklı Turizm Sertifikasyon Programının tanıtımı için, Türkiye’ye yoğun olarak turist sağlayan ülkelerin büyükelçilerini Antalya’ya davet ettik. Büyükelçiler, sertifikasyonu hem yerinde deneyimleme şansına sahip oldu hem gerçekten önlemlerin ne kadar düzenli şekilde çalıştırıldığını görme fırsatı yakaladı. Benim konuştuğum büyükelçiler çoğunlukla beklentilerinin çok üzerinde bir sertifikasyon programı ile karşılaştıklarını, hatta birçoğu kendi ülkeleriyle de bu sertifikasyon programının detaylarının paylaşılmasını, kendi ülkelerinde bu tarz önlem ve denetimlerin yapılmasını arzu etti. Yaptığımız çalışmaların etkinliklerini bizzat yerinde gözlemeleri için Avrupalı basını da davet ettik. Buradaki amacımız, Türkiye’deki standartların, tedbirlerin en üst seviyede olduğunu hatta birçok Avrupa ülkesine çok daha iyi konumda bulunduğumuzu göstermekti. Amacımıza ulşatık, 'Beklentilerimizin çok üzerinde bir sistemle karşılaştık' diye kendileri söyledi.

STANDART YÜKSELİYOR

132 ana kriterden oluşan bu sertifikasyon programı, pandemi gerekçesi ile başladı ama bazı kurallar çıkartılarak, yeni kuralar eklenerek pandemi sonrasında da devam etsin istiyoruz. Çünkü Türkiye’nin 2023 hedefleri kapsamında nitelikli turist öncelikli olacak. Nitelikli turist için de servis ve hijyen standartlarının her yıl aşamalı şekilde yükseltilmesi gerekiyor. Bu bağlamda sertifikasyon programı en tutarlı, en kontrollü şekilde hedeflerimize ulaşmamız için gerekli olan sonucu sağlıyor.

'EKOVİRÜS' DALGASI!

Virüsün ikinci dalgası ‘ekovirüs’ şeklinde geliyor. O yüzden her ülke kendince bazı tedbirler almak istiyor. Avrupa ülkeleri, sonuçta paranın Avrupa sınırları içinde kalması için bir önlem almış olabilir. Tabii bunu net değil de dolaylı şekilde yapıyor olabilirler. Ancak Avrupa ülkelerinin halkları da, özellikle Türkiye’deki tatili çok özlediler. Bize gelen taleplerden bu çok net belli oluyor. 2021 için erken rezervasyon çok erken başladı. 2020’de tatile çıkmaktan vazgeçen birçok turist, 2021 için şimdiden erken rezervasyon yaptırmaya başladı. Bu arada Avrupa ülkeleri ile görüşmeler de devam ediyor. Birçoğu ufak ufak hava trafiklerini açmaya başladı. 10 gün içinde çok olumlu gelişmeler olacağını ve hava trafiğinin aşamalı olarak daha da açılacağını düşünüyorum. Dışişleri Bakanımız ile Almanya ziyareti planlıyoruz. Sağlık Bakanlığımızdan üst düzey yetkilileri de götürüp, rakamlarımızı paylaşacağız. Önemle vurgulanması gereken nokta şu; Antalya, Aydın, Muğla gibi asıl turizm destinasyonlarının verilerine baktığımızda, rakamlar, dünya ortalamasının çok altında. Avrupa ortalamasını hiç tartışıyorum bile. Antalya’da toplam vaka sayısı 11 Mart’tan bu yana 500’ün altında. Aydın’da ve Muğla’da neredeyse 300’ün altında. Günlük yeni vaka sayısı diye baktığımız zaman ise; Ege’de 3, Antalya’da 5 civarlarında geziyor... Hastane açısından Avrupa’nın çok üzerinde altyapıya sahibiz. Şu anda hastanelerimizin çoğu hepsi boşaldı. Doğru dürüst korona vakası kalmadı. Bu açıdan gerçekleri bir şekilde herkes görecek. Görmezlikten gelemeyecekler diye düşünüyorum.

İÇ TURİZM ÖRNEK

Türkiye genelinde turizm hareketliliği başladı. Temmuz ve ağustos deniz, kum, güneş ayları... Hafta sonu kaçamakları da arttı. Otellerde doluluk yükseliyor, yüzde 50’lere varan oranları görüyoruz. Amacımız, bu iç hareketliliği örnek olarak göstermek ve dışarıdaki hareketi de başlatarak turizm sektörünü tekrar hayata geçirmek. Tabii rakam için şu an erken. Bir hafta 10 gün sonra daha gerçekçi sonuçlar verilebilir...

'AÇIK BÜFE'DE 'HER ŞEY DAHİL' DE DEVAM EDİYOR...

Bakan Ersoy, "Ne her şey dâhil kalktı ne de açık büfe. Sadece açık büfenin sunum şekli değişti. Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda, bazı düzenlemeler yapılması gerekti. Büfe, aynı zenginliği ile duruyor. Eskiden kendiniz alıyordunuz. Şimdi cam paravan arkasından işaret ediyorsunuz ve aşçı, istediğiniz kadar tabağınıza koyuyor. Değişen bu. Öte yandan 'alakart' servislerin devreye girmesi kaliteli turizm açısından önemli. Herhangi bir fiyat farkı ödemeden bu servisi alabilmek, turist açısından bir kazançtır. Normal şartlarda alakart servis için ekstra bir fark ödemeniz gerekiyordu. Şimdi otel, bu maliyeti üstleniyor. Fiyat artışı yapmadan, bu servisi çeşitlilik adına vermeye başladılar.

AYASOFYA TURİZMİ ETKİLEMEZ

Ayasofya’nın camiye çevrilmesi durumunda turizmin etkileneceği yönündeki eleştirilere cevap veren Bakan Ersoy "Turizmi bunlara gerekçe yapmamak lazım. Mahkeme kararı netleştikten sonra, Hükûmet bununla ilgili kararını alır. Biz de gereken önlemleri alırız. Ama turizmle ilgili bir sıkıntı olmaz" ifadelerini kullandı.