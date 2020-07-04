Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Konutta tarihî günler yaşanıyor. Fuzul Yapı, Başakşehir'de 600 milyon lira yatırım bedeliyle hayata geçirdiği Başakşehir Avrasya projesinde konutların neredeyse tamamını bir günde sattı. 453 dairenin 405 tanesinin satışını gerçekleştiren Fuzul Yapı, 663 milyon TL hasılat elde ederek rekor kırdı. Emlak GYO'nun 'Hayallerini Erteleme Türkiye' konut kampanyasına Başakşehir Avrasya Konutları ile dâhil olduklarını dile getiren Fuzul Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal “Bu proje Başakşehir'deki onuncu projemiz. Projeyi aslında altı ay sonra yani eylül-ekim gibi satışa çıkaracaktık. Emlak Konut'un kampanyası üzerinde projeyi beş gün içerisinde satışa hazır hâle getirdik. Daha önceki dokuz projemizin her birinde yatırımcılarımıza ortalama yüzde 76 prim kazandırmıştık. Dolayısıyla 5 binden fazla sadık müşteri portföyümüz oluşmuştu. 19 Haziran'da sadece onlara yönelik kapalı bir duyuru ile satış gerçekleştirdik ve projemizin neredeyse tamamını sattık. Toplamda 850 milyon liralık ciro bekliyoruz. Şimdiden 800 milyon liralık bir geliri garantiledik diyebilirim” dedi.

TÜRK VATANDAŞI YABANCILARDAN BÜYÜK İLGİ

Satışların büyük çoğunluğunun kampanyadan geldiğini ifade eden Akbal "Başakşehir'de faize hiç bulaşmak istemeyen bir müşteri kitlesi var. Onlara da peşin fiyatına 48 ay vade imkânı sunuyoruz. Bu şekilde yapılan satışlarda yüzde 10 indirim imkânı sağladık. Projemiz Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin karşısında olduğu için sağlık çalışanları büyük ilgi gösterdi. Daha önce bizden konut alıp Türk vatandaşlığına geçen yabancılar da büyük ilgi gösterdi. Projedeki satışların yüzde 10'unu yabancılara yaptık" diye konuştu.

MERTEKARE FİYATI 8 BİN 500 LİRADAN BAŞLIYOR

Başakşehir'de bugüne kadar 5 milyar lira yatırımla 5 binini üzerinde konut üretimi gerçekleştiren firmanın Başakşehir Avrasya Konutları projesi yatay mimari ile dikkat çekiyor. 453 konuttan oluşan projede 1+1'den 4+1'e kadar farklı büyüklüklerde daire seçenekleri bulunuyor. Metrekare fiyatlarının 8 bin 500 liradan başladığı projede 1+1'ler 770 bin TL'den satışa sunuluyor. Daire sahipleri yüzde 5 peşinat ile üçüncü yıldan itibaren ödemelere başlıyor. Teslimler ise Haziran 2023'te planlanıyor.

BU YIL AVRUPA'DA KONUT SATIŞ REKORU KIRARIZ

Fuzul Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal 2017 yılındaki konut satış rekorunun bu yıl rahatlıkla kırılabileceğini belirterek "Sektör 2017 yılında 27 milyarlık satış yapmıştı. Bu sene sadece haziran ayında 11 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı. Ertelenen talepler satışa döndü. Talep 4-5 kat arttı. Sadece haziran ayında 130 bin kredi müracaatı var. Bu ivmenin devam edeceğini düşünüyoruz. Türkiye konut satışında Avrupa lideri olur" dedi.