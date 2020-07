Türkiye Gazetesi

Salgının en şiddetli olduğu dönemde birçok dünya ülkesine maske ve tıbbi cihaz yardımı yapan Türkiye, şimdi de dünyanın en büyük maske fabrikasını kuruyor. Hijyen ve temizlik kategorilerinde 33 yıldır üretim yapan Hayat kimya, şimdi de günde 7 milyon maske üretimi hedefiyle önemli bir yatırıma imza atıyor. Evony ve Goodcare markalarıyla yüzde 99'a kadar bakteri filtrasyonu sağlayarak TSE Covid-19 Güvenli Üretim sertifikasyonunu alan ilk ve tek maske üreticisi olarak sektöre giriş yapan Hayat Kimya, bu fabrikası için 100 milyon TL yatırım yaptı. Yılda 2,5 milyar, günde 7 milyon adet maske üretecek olan şirket, Türkiye'de kendi hammaddesi ile üretim yapan tek cerrahi maske üreticisi ve dünyanın en büyüğü olacak.

Yeni yatırımla ilgili açıklamalarda bulunan Hayat Kimya Genel Müdürü Enes Çizmeci, maske kullanımının günlük hayatımızın bir parçası hâline geldiğini, temizlik ve hijyen markası olarak buradaki tecrübelerini cerrahi maske kategorisine taşımak istediklerini söyledi. Çizmeci "Yılda 2,5 milyar adet ve günde 7 milyon adet üretim kapasitesiyle dünyanın en büyük Türk üreticisi olarak sektöre giriş yaptık. Maskenin en önemli ham maddelerinden olan non-woven dediğimiz dokumasız kumaşı kendi bünyemizde üretiyoruz. Bu sayede, kendi ham maddesiyle üretim yapan tek cerrahi maske üreticisiyiz" dedi.

ÜÇ KATMANLI KORUYUP KULAĞI ACITMAYACAK

Şu an üç katmanlı ve her katmanında ayrı koruma sağlayan tek cerrahi maskeyi ürettiklerini söyleyen Enes Çizmeci “Yüzde 99'a kadar bakteri filtrasyonu sağlayan TSE ürün onayına sahip ilk ve tek şirketiz. Tüketicilerin rahatsızlıklarına ses vererek, uzun süreli maske kullanımında kulaklıkların can acıtmasına da odaklandık. Bebek cildini tahriş etmeyen ham madde teknolojisiyle elastik kulak bantları geliştirdik. Önümüzdeki dönemde çocuklar ve yetişkinler için özel tasarımlar da gelecek” dedi. Söz konusu maskeler Evony markası ile eczaneler, marketler, sağlık ve kozmetik kanalları ile e-Ticaret siteleri üzerinden 10'lu ve 50'li paketler hâlinde satılacak. Goodcare markası ise ihracata odaklanacak.