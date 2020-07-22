Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

74 villadan oluşan ve 200 milyon avroluk yatırımla tamamlanan proje, 2021’in ikinci çeyreğinde faaliyete geçecek. Projenin rezidans turizmiyle Türkiye’nin en büyük ihtiyacı olan nitelikli turizme katkı sağlayacağını belirten Aksoy Holding CEO’su Batu Aksoy, nitelikli turizmle kişi başı turizm gelirinin 700 dolardan 7 bin dolar seviyesine çıkabileceğini kaydetti. Aksoy “Pandemi döneminde otel turizmi çok ciddi yara aldı. Burası orada alınan yaraya merhem olacak. Türkiye çok rahat 70 milyon turiste ve 70 milyar dolar turizm gelirine ulaşabilir. Nitelikli turizm, Türkiye’nin olmayan petrol ve doğalgazıdır” dedi. Marriott International Doğu Avrupa, Körfez, Doğu Akdeniz ve Pakistan Bölgeleri Lüks Grubu Kıdemli Başkan Yardımcısı Şafak Güvenç de sektörün pandeminin olumsuz etkisini önümüzdeki ramazana kadar tamamen atlatacağını kaydetti.