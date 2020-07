Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, kamu bankalarınca sunulan kredi paketlerinin ve ertelenmiş talebin etkisiyle tüketici kredilerinin mayıs sonrası ivme kazandığını belirterek "Bunun belli bir süre sonra normalleşeceğini öngörüyoruz. Ancak kredi gelişmesinin yakından takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.



Uysal, Enflasyon Raporu 2020-III Bilgilendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada normalleşme adımlarıyla birlikte üçüncü çeyrekte küresel ekonomik aktivitede kısmı toparlanma sinyalleri görüldüğünü söyledi. Gelişmiş ülke merkez bankalarının aldığı tedbirler ve salgın sonrası normalleşme süreciyle temmuzda portföy akımlarının görece daha olumlu seyrettiğini belirten Uysal "Para ve maliye politikalarında devam eden genişletici adımların da etkisiyle gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımlarının 2020 yılının ikinci yarısında bir miktar toparlanması bekleniyor" diye konuştu.



Ticari ve tüketici kredi gelişmelerine ilişkin soru üzerine Uysal, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının başladığı dönemden itibaren alınan tedbirler sayesinde firmaların nakit akışındaki olumsuz etkilenmeyi önlemek ve hane halkındaki sıkıntıyı gidermek amaçlı ciddi bir kredi ivmelenmesi yaşandığını söyledi. Salgınla birlikte ikinci çeyrekte ertelenmiş talep ve aynı zamanda kamu bankaları kaynaklı kampanyalar dikkate alındığında bireysel kredilerde ivmelenme görüldüğüne dikkat çeken Uysal şöyle konuştu: Bunun belli bir süre sonra normalleşeceğini öngörüyoruz. Kredi gelişmelerini ve kompozisyonunun hem iç denge hem de dış denge açısından etkilerinin de yakından takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Normalleşme sürecinin seyrine bağlı olarak bu adımlar kademeli olarak gözden geçirilebilir. Ancak şu an için çok hızlı hareket etmeyi gerektirecek bir durum yok. Gelişmelere göre hareket edeceğiz.



Uysal, talep açısından yılın ikinci yarısı itibarıyla sürecin daha önemli olacağını vurgulayarak "Çıktı açığının hâlâ negatif seviyelerde olması bizi şu an mevcut açıkladığımız enflasyon tahmini noktasında rahatsız etmiyor. Kredi gelişmelerinin ve kompozisyonun yakından takip edilmesi gerekiyor. Normalleşme süreci ilerledikçe kredi tarafında da normalleşmeye doğru gideceğimize inanıyoruz. Enflasyon üzerindeki etkisini de bu kapsamda sınırlı kalacağını düşünüyoruz" dedi.



OLUMLU BİR DÖNEME GİRDİK

Dünyada da ikinci dalga olsa dahi ekonomilerin kapanmaması yönünde yaklaşım bulunduğuna işaret eden Uysal "Bizim tarafta zaten gelişmeler olumlu. Normalleşme süreci başlamış bulunuyor. Bunun da devam etmesini bekliyoruz. Bütün varsayımlarımızı bu çerçevede yapmış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı. Mevcut durum itibarıyla salgın sonrası dönemde gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışları yaşandığını dile getiren Uysal, şunları kaydetti: Aynı zamanda salgının etkileri ilk etapta bizim ihracatımızı ithalata göre daha hızlı etkiledi. Dolayısıyla ilk altı ay itibarıyla yaklaşık 20 milyar dolara yakın cari açık vermiş bulunuyoruz. Yılın ikinci yarısı böyle devam etmeyecek. Hem cari açığın toparlanması hem turizmin kısmen toparlanmasıyla cari açıkta ikinci yarıda daha ılımlı bir seyir öngörüyoruz. Hem cari açıktaki gelişmeler hem sermaye akımları ve portföy çıkışları, bununla birlikte swap işlemlerine yönelik bazı düzenlemelerin etkisiyle bir miktar rezervlerimizde dalgalanma olması bu tür dönemlerde olağandır. Toplam rezervlerimizin seviyesine baktığımızda, rezervlerimizin kısa vadeli yükümlülükler açısından şu an için yeterli olduğunu gözlemliyoruz. Gerektiğinde mevcut likidite imkânlarını gözden geçirme noktasında ve bütün araç setimizle gerekli tedbirleri alabilecek konumdayız. Hem cari denge gelişmeleri hem ödemeler dengesi ve dış şartları da dikkate aldığımızda yılın ikinci yarısında bu noktada olumlu bir döneme girmiş olduğumuzu düşünüyoruz.



Toparlanma güç kazandı

∂ TCMB Başkanı Murat Uysal'ın sunumundan satır başları;

¥ Normalleşme adımlarıyla kısmi toparlanma sinyalleri gözlenmekle birlikte belirsizlik hâlen yüksek seyretmekte.

¥ Gelişmekte olan ülkelerden portföy çıkışları ikinci çeyrekte yavaşlayarak da olsa devam etti.

¥ Normalleşme adımlarını takiben küresel risk iştahındaki artışın etkisiyle, gelişmekte olan ülkelerin para birimleri üzerindeki baskı kısmen azaldı. Böylelikle küresel gelişmelerin Türkiye’nin risk primi ve kur oynaklığı üzerindeki olumsuz etkileri de bir miktar hafifledi.

¥ Mayısta başlayan toparlanmanın haziran ve temmuz aylarında güç kazandığını görüyoruz.

¥ Seyahat sınırlamalarının hafifletilmesiyle gelecek dönemde turizm gelirlerinde kısmi iyileşme bekliyoruz.

¥ İşsizlik oranı artarken, iş gücüne katılım oranındaki düşüş bu artışı sınırladı.



Enflasyon ve petrol tahminlerini yukarı yönlü revize etti

¥ Yılın ikinci yarısında talep yönlü dezenflasyonist etkiler belirgin olacak.

¥ 2020 yılı petrol fiyat tahmini 32,6 dolardan 41,6 dolara, 2021 için ise 36,8 dolardan 43,8 dolara çıkardık.

¥ 2020 yılı gıda enflasyonu tahminini %9,5'ten %10,5'e güncelledik

¥ Enflasyonun 2020 yılı sonunda yüzde 8,9 olarak gerçekleşeceğini, 2021 yıl sonunda ise yüzde 6,2’ye geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz.

¥ Enflasyonun temmuz ayından itibaren düşüş eğilimine gireceği öngörüyoruz.