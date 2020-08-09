Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yılın ilk yedi ayında 17 bin 746 çevre denetimi yapıldı. Bunlar sonucunda Çevre Kanunu’na aykırı faaliyette bulunan 2 bin 798 tesise, toplam 129,4 milyon lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca çevre kirliliği oluşturan 156 işletmenin faaliyeti durduruldu. Bin 406 ile en fazla denetim Başkentte gerçekleştirildi. Ankara’yı bin 354 denetimle İzmir, bin 249 ile İstanbul, 958 ile Kocaeli takip etti. Ocak-temmuz döneminde en çok ceza kesilen şehir ise İstanbul oldu. İstanbul’daki tesislere 37,1 milyon lira ceza uygulandı.