Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı’da 452,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 452,90 liradan, 2 bin 985 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 6 liradan, 413 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 417 liradan, 2 bin 917 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 937 liradan,bin 458 liradan alınan Yarım Ziynet bin 468 liradan ve 729 liradan alınan Çeyrek Ziynet 734 liradan satıldı.