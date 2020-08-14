Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tamamlandığında “dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, Türkiye'nin marka projelerinden biri olacağını ifade etti. Karaismailoğlu, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu'nun 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de kapsayan 101 kilometrelik Malkara-Çanakkale kesiminde yüzde 62,5'lik fiziki gerçekleşme sağlandığını aktararak, projenin tamamlanmasıyla toplam yıllık zaman tasarruf tutarının 465 milyon lirayı, akaryakıt tasarruf tutarının da 102 milyon lirayı bulacağı bilgisini paylaştı. Bakan Karaismailoğlu, “Vatandaşlarımız projemiz ile zaman ve akaryakıttan yıllık toplam 567 milyon lira tasarruf sağlayacak” açıklamasında bulundu.

AÇILIŞI 18 MART 2022’YE YETİŞECEK

Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü sayesinde feribotla 30 dakikada geçilen ancak bekleme süresiyle bir saati bulan Çanakkale Boğazı'ndaki seyahat süresinin altı dakikaya kadar ineceğini bildirerek “İnanıyorum ki, 2023'te açılması planlanan bu köprüyü kesintisiz sürdürdüğümüz çalışma tempomuz ile 18 Mart 2022’de milletimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

‘ORTA KORİDOR’UN PARÇASI

Karaismailoğlu, projenin, tarihî İpek Yolu’nu canlandırarak ‘Bir Kuşak Bir Yol Projesi’ kapsamında Türkiye'nin öncülük ettiği ‘Orta Koridor’ girişiminin bir parçası olacağını vurgulayarak Pekin’den Londra’ya kesintisiz ticaret yolu oluşturma hedefine doğrudan katkı sunacağını kaydetti. Projenin hizmete girmesiyle İstanbul'un Avrupa ve Anadolu arasında üstlendiği ağır transit trafik yükünün hafifleyeceğine de değinen Karaismailoğlu, projenin turizm merkezleriyle mesafeyi kısarak ulusal ve uluslararası turizme de büyük katkılar sağlayacağını ifade etti.