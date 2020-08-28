Kuyumcular gram altının 500 lirayı geçtiğini, Covid-19 için aşı çalışmalarının bir süre daha gecikmesi halinde yeniden çıkışın başlayabileceğini ifade ediyor. Elâzığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakçı “Altın aşı müjdeleriyle bir müddet gevşedi. Ancak ikinci dalga korkusu var. Bu da altını yükseltecek. Biz en yüksek gram altında 515 TL’yi gördük. Şu anda 600 lira beklentileri hâkim” dedi.
Altında yeni rekor yolda
28.08.2020 - 03:40 | Son Güncelleme: 28.08.2020 - 03:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pandemi sebebiyle artan endişelerle rekorları altüst eden altında yeni zirveler bekleniyor.
Etiketler : altın,altın fiyatları,çeyrek altın,altın ne kadar,
727748 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/727748.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER