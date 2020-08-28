Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuyumcular gram altının 500 lirayı geçtiğini, Covid-19 için aşı çalışmalarının bir süre daha gecikmesi halinde yeniden çıkışın başlayabileceğini ifade ediyor. Elâzığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakçı “Altın aşı müjdeleriyle bir müddet gevşedi. Ancak ikinci dalga korkusu var. Bu da altını yükseltecek. Biz en yüksek gram altında 515 TL’yi gördük. Şu anda 600 lira beklentileri hâkim” dedi.