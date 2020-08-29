Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yükselişe işaret eden Albayrak "Battık, bittik lobisi yine üzülecek. Ekonomik güven endeksi temmuz ayında 82,2 iken ağustos ayında 4,4 puan artarak 85,9 oldu. Durmak yok, yola devam" ifadesini kullandı. Verilere göre, ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim, hizmet ve perakende sektörlerindeki güven endeksi artışından kaynaklandı. Reel kesim güven endeksi aylık bazda yüzde 5,8 artarak 105,2, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 5,7 yükselerek 70,5, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,2 artışla 94,9 olurken, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 2,3 azalarak 85 değerine geriledi.