Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bu rakam 1989 yılından bu yana aylık bazda en yüksek altın ithalat rakamı oldu.
Ocak-Ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla altın ithalatı %153 oranında artış göstererek 15 Milyar 118 Milyon dolar olarak gerçekleşti.
Ağustosta altın ithalatı yüzde 394 arttı
02.09.2020 - 12:55 | Son Güncelleme: 02.09.2020 - 12:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla %394 artışla, 4 milyar 82 milyon dolarlık altın ithalatı gerçekleştirildi.
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bu rakam 1989 yılından bu yana aylık bazda en yüksek altın ithalat rakamı oldu.
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