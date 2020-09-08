Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yurt dışına yapılan seyahatlerde internete erişim zorluğu ve internet kullanım ücretlerinin yüksek olması önemli sorunların başında geliyor. Dünyada ilk özelliği taşıyan ve bu kritik soruna çözüm sunmak amacıyla geliştirilen Tourist Cell Turkey tatil uygulaması, Türkiye'ye gelen turistlerin resmi yerel hat sahibi olmasını sağlayarak, internet başta olmak üzere bütün ihtiyaçlarını kolayca satın almalarına imkân sunuyor. Tourist Cell Turkey, internet hizmetinin yanı sıra tur hizmeti, araç, ev, yat kiralama, güvenli alışveriş ve döviz alma gibi tatilde ihtiyaç duyulabilecek bütün ürün ve hizmetleri de sabit ve güvenilir tek fiyat garantisi ile Türkiye'ye gelen turistlerle buluşturuyor. Uygulama ile mevcut indirimlerden faydalanma, çekiliş kazanma, en yakın harita, acil numaralar, ülke ve şehir tanıtımları gibi faydalı bilgiler de sunuluyor.

OTELE TESLİM İMKÂNI

Turistler, uygulamaya kaydolmalarının ardından anında 2 GB hediye internete kavuşurken, en uygun fiyat garantisiyle 25 avroluk pakette 750 dakika ve 250 SMS kullanma hakkına sahip oluyor. Turistler Türkiye’ye gelmeden önce Turist Cell Turkey internet sitesinden ve uygulamasından kayıt oluşturup sim kartlarını kalacakları noktaya yönlendirebiliyor, otellerinden teslim alabiliyor. Ayrıca turistler havaalanlarında, gümrük gemilerinde, ülkesindeki ve Türkiye’deki seyahat acentelerinde, anlaşmalı iş yerlerinde ve turistik noktalar üzerinden de sim kartlarına kolayca ulaşabiliyorlar.

Uygulama hakkında bilgi veren Tourist Cell Turkey CEO’su Halil Canbolat “Dünyada ilk özelliği taşıyan uygulamaya Türkiye adına imza attığımız için mutluyuz. Uygulama ile bir turistin tatil boyunca başta internet ihtiyacı olmak üzere tüm ihtiyaçlarına tek tuşla en hızlı çözümü sunmayı amaçlıyoruz. İnternet hizmetinin yanı sıra tur hizmeti, araç, ev, yat kiralama, güvenli alışveriş ve döviz alma gibi tatilde ihtiyaç duyulabilecek tüm ürün ve hizmetleri en ucuz fiyat ve güven garantisiyle Türkiye'ye gelen turistlerle buluşturarak, işletmelere ve ekonomiye de katkı sunuyoruz” dedi.

Dizi filmlerin turizme katkısı ispatlandı

Türk filmi izleyen yabancı Türkiye'yi görmek istiyor

Uluslararası dijital yayın platformunun yaptığı araştırma Türk yapımlarını izleyen kişilerin Türkiye’ye turist olarak gelme ihtimali, izlemeyenlerin iki katından daha fazla olduğunu ortaya koydu. İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından gerçekleştirilen bir kamuoyu araştırmasında nüfuslarının toplamı iki milyarı aşan ABD, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Fransa, Hindistan, İsveç ve Suudi Arabistan’daki katılımcılar, iki farklı gruba ayrıldı. İlk grupta, bulundukları ülkede Türk yapımlarını izleyen kişilere yer verilirken ikinci grupta ise platformdaki Türk yapımlarını izlemediklerini belirten katılımcılar yer aldı. Her iki gruptaki katılımcılara da pandemi sonrası turistik amaçla Türkiye’ye seyahat etmek isteyip istemedikleri sorusu yöneltildi. Türk yapımlarını izleyen ilk grupta “Evet, Türkiye’ye seyahat etmek isterim” diyenlerin oranı yüzde 54’e kadar çıkarken diğer gruptaki katılımcılar arasında bu cevabı verenlerin oranı yüzde 25 seviyesinde kaldı. Başka bir deyişle Türk yapımlarını izleyen kişilerin Türkiye’ye gelme ihtimalinin, diğer kişilerin iki katından daha fazla olduğu belirlendi.