Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteği ve Gaziantep Üniversitesinin iş birliğiyle ileri teknoloji kullanılarak üretilen cihazlar için Kazakistan, İran, Polonya, Pakistan, Irak, Slovenya, İspanya gibi ülkelerden 4,5 milyon dolarlık ön sipariş alındı. Altı aylık AR-GE sürecinin ardından testlerin de başarıyla tamamladığını ifade eden Kırmızı Bayrak Teknoloji'nin CEO'su Hasan Karaozan “Cihaz, bir haftalık hasta kayıtlarını tutabiliyor, uzaktan erişimle hastaların durumlarının izlenmesini ve ani gelişmelerde sesli ve görüntülü alarm sistemiyle anında müdahaleye imkân tanıyor. Seri üretimine başladık. Türkiye'de bütün solunum cihazı ihtiyacını karşılayabilecek kapasitedeyiz. Türkiye ürettiğimiz solunum cihazlarıyla nefes alacak” dedi.