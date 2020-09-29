Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu konuda beklentinin üzerinde taleple karşılaşan Emlak Katılım, bankanın büyümesine ve artan şube ağına paralel SPK'dan 17 Eylül 2020'de 5 milyar TL'lik yeni ihraç tavanı onayı aldı. Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, kira sertifikası ihracının katılım bankaları açısından çok önemli bir fon toplama aracı olduğunu ve kira sertifikası ihraçlarına hız kesmeden devam edeceklerini bildirdi. Emlak Katılım olarak bu metotla kazandıkları fonla reel ekonomiye, dolayısıyla ülke ekonomisine destek vermeye devam edeceklerini aktaran Bayraktar, şunları kaydetti: Bankamızın büyümesine ve artan şube ağımıza paralel kira sertifikası ihraçlarına ağırlık vermeye devam edeceğiz. Bu minvalde yurt içinde 5 milyar TL ihraç tavanı ile sınırlı olarak tahsisli ve nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yapılacak kira sertifikası ihraçlarımız için SPK'dan 17 Eylül 2020'de 5 milyar TL'lik yeni ihraç tavanı onayımızı aldık. Nisan 2020'den bu yana 2 milyar 100 milyon TL tutarında 12 adet kira sertifikası ihracı gerçekleştirdik. Hâlihazırda ise yaklaşık 1 milyar 900 milyon TL'lik bir sukuk bakiyesi dolaşımda bulunmaktadır. Piyasaya nazaran daha uzun vadeli olarak gerçekleştirdiğimiz kira sertifikası ihraçlarımıza gelen yoğun talepten memnuniyet duyuyoruz.