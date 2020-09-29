Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sunulan hizmet çeşitliliği, ödeme seçenekleriyle iş yeri alışverişinde ilk defa online alışveriş yapanların sayısında önemli bir artış olduğuna dikkat çeken Avansas Genel Müdürü Sedat Anak, “e-Ticaret’in rahatlığı, güvenliği ve platformumuz üzerinde sekiz kategoride yer alan beş bin çeşitten fazla ürün sayesinde yeni müşteri sayımız pandemi öncesine kıyasla 2,5 kat arttı. Tüketici alışkanlıklarının önümüzdeki süreçte de devam edeceğini, yılın son çeyreğinde satışların yüzde 20 oranında artacağını öngörüyoruz” dedi. Anak ayrıca bir iş gününde gerçekleştirilen teslimatlara yeni il ve ilçeler eklendiğini belirterek “İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli ve Tekirdağ illerine Balıkesir, İzmir, Manisa, Yalova, Bilecik, Kütahya, Aydın, Eskişehir, Uşak, Afyon, Burdur, Isparta, Denizli, Çanakkale, Muğla ve Antalya’yı ekledik. Hedefimiz, önümüzdeki üç ay içerisinde Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Trakya bölgelerinde dağıtım ağımızı yeni şehirlerle daha da genişletmek ve 2020 yılı bitmeden toplamda 29 ile kendi araçlarımızla bir iş gününde dağıtım yapmak” diye konuştu.