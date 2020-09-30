Bakan Selçuk, ödemelerin vatandaşların hesaplarına yatırılacağını belirtti. "Sosyal Koruma Kalkanı" dâhilinde vatandaşlara sağlanan destek ve yardım miktarı, 35 milyar liraya yaklaştı. Kısa Çalışma Ödeneği çerçevesinde 3 milyon 579 bin çalışana, nakdî ücret desteği çerçevesinde de 1 milyon 976 bin kişiye ulaşıldı.
Kısa Çalışma Ödeneği 5 Ekim'de hesaplarda
30.09.2020 - 03:46 | Son Güncelleme: 30.09.2020 - 03:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; eylül ayı işsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ücretlerinin 5 Ekim'de verileceğini bildirdi.
Etiketler : kısa çalışma ödeneği,zehra zümrüt selçuk,
735466 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/735466.aspx
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