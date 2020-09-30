Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Selçuk, ödemelerin vatandaşların hesaplarına yatırılacağını belirtti. "Sosyal Koruma Kalkanı" dâhilinde vatandaşlara sağlanan destek ve yardım miktarı, 35 milyar liraya yaklaştı. Kısa Çalışma Ödeneği çerçevesinde 3 milyon 579 bin çalışana, nakdî ücret desteği çerçevesinde de 1 milyon 976 bin kişiye ulaşıldı.