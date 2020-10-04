İstanbul Kapalıçarşı’da 474,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 474,50 liradan, 3 bin 126 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 147 liradan, 432,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 436,70 liradan, 3 bin 55 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 75 liradan, bin 527 liradan alınan Yarım Ziynet bin 537 liradan ve 764 liradan alınan Çeyrek Ziynet 769 liradan satıldı.
Altın alacaklar dikkat! İşte güncel fiyatlar
04.10.2020 - 18:07 | Son Güncelleme: 04.10.2020 - 18:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 474,50 lira oldu.
Etiketler : çeyrek,altın,gram,
736543 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/736543.aspx
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