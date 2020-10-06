Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin en başarılı 80 bin öğrencisinden 146’sı üniversite bölüm seçiminde ilk beş tercihinden birini maden, jeoloji ve cevher hazırlama mühendisliğinden yana kullanarak bu bölümlere yerleşti. Bursiyerlerin üniversite tercihi ise ODTÜ, İTÜ, Hacettepe ve İstanbul Üniversitesi şeklinde oldu. Üniversite sınavında ilk 50 bine giren öğrencilere aylık 2.104 TL burs verilecek. Başarı sıralaması 50 bin-65 bin arasında olanlara ise aylık 1.052 TL, 65 bin-80 bin arasına girenlere de aylık 701 TL burs verilecek. TİM Maden Sektör Kurulu ve İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, sektörün gelişimi için üniversite-sanayi iş birliğinin büyüyerek devam etmesinin son derece önemli olduğunu vurgulayarak “Bu yıl için belirlediğimiz burs miktarı 1 milyon TL'ydi ve beklentimizin dışında daha büyük bir ilgi ve alakayla karşılandık ve sonucunda 1,5 milyon TL burs vereceğiz” dedi.