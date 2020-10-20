Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

İBB'nin Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde bugün gerçekleştirilecek ‘Taksi Sistemi Bilgilendirme' toplantısını protesto eden taksiciler toplantıya katılmayacaklarını ilan etti. İBB, 24 Eylül'deki UKOME toplantısında, İTÜ Ulaştırma ve Ulaşım Araçları Uygulama-Araştırma Merkezinin İstanbul Taksi Sisteminin İncelenmesi ve Gelecek İçin Stratejik Yaklaşımlar Hakkında Teknik Raporu doğrultusunda hazırladığı teklifi sunmuştu. Mevcut 17 bin 395 taksiye ilk etapta 6 bin yeni taksi ilave edilerek toplam taksi sayısının 23 bin 395'e çıkarılmasını hedefleyen ‘Taksi Taşımacılığının Düzenlenmesi’ konulu teklifin UKOME'de değerlendirildikten sonra tekrar gündeme getirilmesine karar verilmişti. UKOME'nin onaylamadığı bir toplantıya katılmayı doğru bulmadıklarını belirten İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Biz taksiciler olarak toplantıya katılmayacağız. UKOME’de iki defa reddedilmesine rağmen bu toplantının yapılması doğru değil. Çünkü ulaşımda tek yetki UKOME'dedir. Oradan kararın çıkmasını beklemeliydiler" dedi.

Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman da İstanbul'da ticari taksilerde doluluk oranının yüzde 53 civarda olduğuna dikkat çekerek "İstanbul'un 6 bin plakaya ihtiyacı yok" ifadelerini kullandı.

KALİTE RANTLA DEĞİL EĞİTİMLE GELİR

İstanbul'da çözümün taksi sayısından değil eğitimden geçtiğini dile getiren Duman şunları kaydetti: "İstanbul'da toplu taşıma yapabilmeniz için toplu taşıma belgesi almanız şart. Bunun için psikotenik belgesi, ehliyet GBT'si, sabıka kaydı v.s gerekli. Uygulama güzel ama işin bir de eğitim boyutu var. Bugüne kadar 120 bin kişi bu belgeyi almış. 100 lira yatırarak 20 dakikada alabiliyorsunuz. Kalite rantla gelmez. Hiç taksicilik yapmamış kişilere bu belgeleri vererek kaliteyi artıramazsınız. İstanbul'un ilave taksiye değil, koruma, kabinli ve teknik donanımlı araçlar ile eğitimli taksiciye ihtiyacı var. Şu an İBB'nin mobil uygulaması iTaksi bile çalışmıyor. Aplikasyon olarak cebe indirelim diyoruz, o da yok."

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ‘taksicilerden şikâyet var’ sözlerine de cevap veren Duman, "İstanbul'da günlük şikâyet sayısı 490 adet. Oysa İstanbul'da bir günde 1 milyon 403 defa taksimetre açılıyor. Yani şikâyet oranı yüzde 1 bile değil. Metrobüste ise bu oran yüzde 15'lerde. 3 bin Uber aracının taksici esnafı ne hâle getirdiğini gördük. Bu yanlıştan dönülsün" diye konuştu.