Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

Millî Enerji ve Maden Politikasıyla hayata geçirilen e-Maden projesi meyvelerini veriyor. 2019 yılı başlarında kullanıma açılan ve 2020 Ocak itibarıyla da tüm modülleriyle devreye alınan e-Maden platformu sayesinde yatırımcılar Covid-19 salgınından etkilenmeden tüm işlemlerini internet üzerinden tek tıkla yapabiliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, uygulama sayesinde yatırımcıların yer ve zamandan bağımsız olarak e-Devlet üzerinden önceden beş gün süren işlemleri şimdi sadece bir saat içerisinde tamamlayabildiklerine belirtti. Zamandan ve kırtasiye masrafından da ciddi bir tasarruf sağlandığını anlatan Bakan Dönmez “E-Maden sayesinde madencilik işlemlerinde arzu ettiğimiz hız ve etkinliği yakaladık” dedi. Bugün itibarıyla 22 bin 200 maden ruhsatının iş ve işlemlerinin, 19 ana modül ve 133 alt süreçle birlikte e-maden üzerinden yapılabildiğine dikkat çeken Bakan Dönmez “33 ana modül altında 202 alt sürece ait yazılımsal geliştirmeler de tamamlandı. Yakında devreye alacağımız yeni yazılımlarla yatırımcılar tüm işlemlerini e-Maden üzerinden yapabilecek. 18 bin ruhsat sahibi yetkilisine, 3.100 yetkilendirilmiş tüzel kişiye ve 6.700 daimi nezaretçiye elektronik ortamda hizmet sağlamaya devam ediyoruz. E-Maden üzerinden bugüne kadar 4 milyon adet e-Sevk fişi, 3.500 adet maden ruhsatı ve 1.800 adet işletme izni düzenlenirken, sistem üzerinden 2.500 ruhsat müracaatında bulunuldu ve e-Maden destek masasına iletilen 6 bin talep yerine getirildi” ifadelerini kullandı. İlk defa bu yıl işletme ruhsat sahiplerinin, 12 bin adet 2019 yılı İşletme Faaliyet Raporu ve eklerinin tamamını e-Maden üzerinden sisteme girdiklerini anlatan Dönmez, “Böylece madencilerin hiçbir evrak için kuruma gelmelerine gerek kalmadı ve Covid-19 riski de azaltılmış oldu. Bugüne kadar 1.116 kişi online eğitim ve sınavlarını e-Maden üzerinden gerçekleştirdi” diye konuştu.

ÖDEMELER DE ONLINE YAPILIYOR

TOBB Madencilik Meclisi Başkanı İbrahim Halil Kırşan ise e-Maden’in birçok kurumla olan veri entegrasyonu sayesinde özellikle mali işlemler ile ilgili ödemelerin tahakkuk ve tahsilat kısımlarının bankalara online yapılabildiğini belirterek, sistemin maliyet, zaman, emek tasarrufunun yanında, güvenilirlik sağladığını söyledi.