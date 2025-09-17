BİST 100, günü düşüşle tamamladı... Borsada 2 günlük ralli sonrası kâr satışları!..

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda hafta ortası işlemler tamamlanırken, iki günlük ralli sonrası Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bugün soluklandı. Gün içerisinde en yüksek 11.244 puanı test eden endeks, kâr satışları ile birlikte yönünü aşağı çevirdi ve 11.165 puandan kapanış yaptı. BİST 100’de günlük kayıp ise %0,15 gibi sınırlı bir oranda gerçekleşti.

Bugünkü işlemlerde bankacılık endeksi %0,20 civarında prim yaparken, sınai endeks ve hizmetler endeksinde daha zayıf bir görünüm öne çıktı.

11 BİNİN ÜZERİNDE, TABLO OLUMLU

İntegral Yatırım tarafından paylaşılan bültende, borsa endeksinde, pazartesi günü siyasi haber akışının etkisiyle başlayan pozitif eğilimin sürdüğü belirtilerek, “11.000 üzerinde kalıcılık sağlandı. Teknik anlamda bundan sondaki süreçte 11.250 ve 11.600 seviyeleri önemli eşik noktaları. Bu seviyelerin aşılması, haber akışlarına bağlı olacaktır.” denildi.

YABANCI ALIMLARI ARTABİLİR

Trive Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede de siyasi belirsizliğin ertelenmesi ile Borsa İstanbulʼda alım iştahının yükseldiği hatırlatılarak, “Genel tabloda olumlu hava devam ediyor. 11.250 kısa vadeli direnç ve 10.900 destek konumunda bulunuyor. CDS tarafında 250 altındaki fiyatlamalar, riskli varlıklara ilgiyi sürdürebilir. İyimserliğin devamıyla birlikte yurtdışı yerleşiklerin de tekrar hisse senedine ilgisi beklenilebilir.” ifadelerine yer verildi.

DİKKATLER BU AKŞAM FED’DE

Küresel piyasalarda ise bu akşam TSİ 21:00’de gelecek FED faiz kararı ve ardından Powell’ın açıklamaları bekleniyor. İntegral Yatırım “Piyasa, 25 baz puanlık faiz indirimini fiyatladı. Karar öncesi dolar endeksi zayıf seyrederken, ABD endekslerinde ve altında pozitif seyir devam ediyor. Faiz kararından ziyade açıklanacak projeksiyonlar piyasaları şekillendirecek. Geleceğe dair faiz indirimi beklentilerinde revize ihtimali yüksek.” yorumunu paylaştı.

PİYASALARDA SON RAKAMALAR

