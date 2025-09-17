NATO'nun kararı Türkiye'ye yarayacak! Bakan Şimşek'ten "hazırız" mesajı: Önümüzde büyük bir fırsat var

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek A Haber canlı yayınında gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Önemli açıklamalar yapan Bakan Şimşek, NATO'nun 2035 yılına kadar savunma harcamalarını ülkelerinin toplam ekonomik üretiminin yüzde 5'ine çıkarma kararıyla ilgili önemli bir detay paylaştı. Bu kararla küresel savunma harcamalarının 2 katına çıkacağını belirten Bakan Şimşek, Türkiye'nin önünde büyük bir fırsat olduğunu belirtti.

"ÇOK BÜYÜK BİR FIRSATA SAHİBİZ"

Türkiye'nin savunma sanayi alanında en güçlü ülkelerden olduğunu belirten Bakan Şimşek, "NATO'nun aldığı kararla birlikte 2030'lu yılların ortasında yıllık savunma sanayi harcamaları 6 trilyon dolara ulaşacak, şu anda 2.7 trilyon dolar. Savunma sanayi ihracatında çok büyük fırsata sahibiz. Devam eden 1400'e yakın proje var. Türkiye bu sene küresel savunma sanayi ihracatında ilk 10'a girecek. 6 trilyon dolarlık savunma sanayi harcaması olacak, en hazır ülkelerin başında Türkiye geliyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

"Dünyada nüfus yaşlanıyor, Türkiye'de de yaşlanma var. Çalışma çağındaki nüfusumuz hızlı artıyor, kadınların işgücüne katılması için fırsat penceremiz var. Büyüme öngörümüz daha iyi. Makrofinansal istikrarla pekişince Türkiye cazip hale geliyor.

"ŞİMDİ İKİNCİ EVREDEYİZ"

Nisan başında ticaret savaşları şokunu yaşadık, bölgemizde savaşlar oldu. Bunlar programımızı geçici olumsuz etkiledi, buna rağmen Türkiye programı rayında tuttu. Programı uygulamayı önceliklendirdik. Bu program 3 yıllık bir program. Programı biz Eylül 2023’te açıkladık. İlk evresi makrofinansal istikrarı tesis etmek ve pekiştirmekti. Büyük bir deprem yaşanmış bu depremin yaralarını sararken bütçe açığını, cari açığı kontrol altında tutmak. Makrofinansal istikrarsızlığa engel olmak. Biz bunu aslında ilk yılda başardık. Eylül 2023 ile Eylül 2024 arası gerek rezerv birikimi üzerinden gerekse cari açığı kontrol altına alarak biz ilk evreyi geçtik. Şimdi ikinci evredeyiz. İkinci evre dezenflasyonun başlaması.

"YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİMİZ YÜZDE 30"

Yıl sonunda bizim beklentimiz enflasyonun yüzde 30’un altına düşmesi, bütçe açığının yüzde 3.6 civarında olması, cari açığın yüzde 1.5’in altında olması. Üçüncü evre 2026’da başlayıp 2027’nin ilk yarısında bitecek. Bu evre artık fiyat istikrarına geçiş, enflasyonun daha az hissedildiği bir ekosisteme geçiş ve reformlar üzerinden yapısal dönüşüm, dijital dönüşüm, sanayide dönüşüm bütün bunları başararak Türkiye’de rekabet gücünün artırıldığı yeni bir dönem. Bu sürdürülebilir yüksek büyüme ve daha adil gelir dağılımının artık güçlü bir şekilde başarıldığı dönem.

"KİRA VE EĞİTİM ENFLASYONU DA NORMALLEŞECEK"

Niye enflasyon yüzde 30’un üzerinde? Kira ve eğitim gibi bazı kalemler geçmişteki bazı uygulamalarımızdan dolayı kanunla sınırlamıştık bunların serbest kalmasının getirdiği geçmişe yönelik bir uyarlama süreci var. Şu anda kira artışı manşet enflasyon ağustosta yüzde 33, kira artışı yüzde 74. Eğitimdeki artış yüzde 61. Bunlar da normalleşecek. Biz manşet enflasyonun yıl sonunda yüzde 30’un altına düşeceğini hedefliyoruz. Dolayısıyla hizmet enflasyonu önemli değil mi tabi ki önemli. Fakat vatandaşlarımızın yüzde 62’si kira ödemiyor. Eğitim enflasyonu yüksek ama Türkiye’de kamunun eğitimi bedava. Özel eğitime giden öğrencilerin toplam öğrencilere oranı yüzde 10 civarında. Hanelerin yüzde 90’ı eğitim enflasyonundan etkilenmiyor. Aslında enflasyonda hissedilebilir bir düşüş içerisindeyiz.

TÜRKİYE'NİN RİSK PRİMİ

Bu sabah itibarıyla Türkiye’nin risk primi son 5 yılın en düşük düzeyinde. CDS 244 civarına kadar geriledi.

KONKORDATO DA SUİSTİMAL VAR MI?

Reel sektörün cirosu içerisindeki konkordato, ilan eden veya başvuran firmaların payı yüzde 0,73, ani yüzde 1 değil. Konkordato müessesesini istismar eden firmalar olduğuna dair sahadan bize şikayetler geliyor, Adalet Bakanlığı ile bu konuyu konuştuk, şu anda ortak bir çalışma grubu üzerinden değerlendiriyoruz. Acaba istismar edilen hususlar varsa nasıl engelleriz ona bakıyoruz."