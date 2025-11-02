Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Milletvekillerine metal rozet! Altın fiyatı artınca tercihler değişti

Milletvekillerine metal rozet! Altın fiyatı artınca tercihler değişti

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki bütçe görüşmelerinde milletvekilleri dikkat çekici talepler dile getirdi.

ESMA ALTIN ANKARA -Milletvekillerinin taleplerinden bazıları şöyle:

“Meclis olarak hastanelerin yanı sıra tıp merkezleriyle de anlaşma yapılmalı. Yeterli park alanı sağlanmalı. Meclis hastanesine kapıda erişim kolaylaştırılmalı. Komisyon salonlarındaki sistem sorunu giderilmeli. Menü alternatifleri artırılmalı. Meclis’te ekolojik yaşam için bütçe ayrılmalı. Küçük yaş grupları için Meclis’te yeni kreşler, sınıflar oluşturulmalı.”

Bazı milletvekilleri ise yakaya takılan milletvekili rozetlerine yapılan zammı eleştirdi. 150 liradan 700 liraya çıkan rozet fiyatları nedeniyle birçok milletvekili altın yerine metal rozet kullanmaya başladı.

 
 
