Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni siparişlerde artış trendi beş ayı geride bırakırken imalatçılar müşteri talebinin iyileşmeye devam ettiğini belirtti. Üretimde ve müşterilere yapılan ürün teslimatlarındaki artışa bağlı olarak, birikmiş işler son üç ay boyunca azaldı. İstihdam oluşturma hızının Şubat 2018’den beri en yüksek düzeye ulaşması dikkati çekti. Türk lirasındaki zayıflık, ekim ayında da hem girdi maliyetleri hem de nihai ürün fiyatlarında keskin artışlara yol açtı. Faaliyet şartları iyileşen sektör sayısı eylülde 7 iken, ağaç ve kâğıt ürünleri sektörünün büyüme bölgesine geri dönmesiyle ekim ayında 8’e yükseldi. Anket kapsamında takip edilen 10 sektör içerisinde en güçlü büyüme yine ana metal sanayii ile kimyasal, plastik ve kauçuk sektörlerinde kaydedildi. Üretim ve istihdamdaki en yüksek oranlı artış ana metal sanayii sektöründe gerçekleşti. Kimyasal, plastik ve kauçuk sektörü ise yeni siparişlerdeki büyümenin başını çekti. Takip edilen 10 sektör içerisinde yeni ihracat siparişleri artan sektör sayısı eylülde 4 iken ekimde 8’e yükseldi.

YENİ İHRACAT SİPARİŞLERİ BÜYÜMEYİ DESTEKLİYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede İSO İmalat PMI endeksinin ekimde 53,9 olduğunu belirterek “İmalat sanayiindeki büyüme beş aydır devam ediyor ve geçen aya göre hız kazandı. Pandemi şartlarına rağmen artan yeni ihracat siparişleri bu büyümeyi destekliyor. Ekim ayında ihracatımız yüzde 5,6 artarak 17,3 milyar dolar oldu. Böylece, ülke tarihimizdeki en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık. Altın hariç, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 95,3. İhracatın her geçen gün güç kazandığı ve cari dengenin sağlandığı yeni bir döneme giriyoruz” ifadelerini kullandı.