Bakan Pekcan: Türk Eximbank, ihracatçılarımıza yönelik, uluslararası piyasadan 561 milyon dolar tutarında, 1 yıl vadeli yeni sendikasyon kredisi sağladı.
Bakan Pekcan: Türk Eximbank 561 milyon dolar tutarında 1 yıl vadeli yeni sendikasyon kredisi sağladı
13.11.2020 - 12:50 | Son Güncelleme: 13.11.2020 - 12:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Pekcan: Türk Eximbank, ihracatçılarımıza yönelik, uluslararası piyasadan 561 milyon dolar tutarında, 1 yıl vadeli yeni sendikasyon kredisi sağladı.
Etiketler : Ruhsar Pekcan,
746217 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/746217.aspx
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