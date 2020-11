Türkiye Gazetesi

İstanbul Ekonomi Zirvesi (İEZ), Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Ekonominin Yeniden Dizayn Edilmesi” ana temasıyla bu yıl dördüncü defa düzenlenecek. 10 Aralık 2020 tarihinde Hasan Kalyoncu Üniversitesi iş birliğiyle ve Kalyon PV ana sponsorluğunda gerçekleşecek zirve, Yeni Dünya Düzenine Geçiş, İklim Değişikliği ve Yenilenebilir Enerji, Turizmin Geleceği, Ekonomik Boyutu ve Havacılık, Toplum 5.0, Siber Savaşlar ve Yapay Zekâ, Tarımda Sürdürülebilirlik ve Uluslararası Gıda Arz Güveliği ile COVID-19 Sonrası Sağlık Ekonomisinin Değişenleri gibi konulara odaklanacak.

Devlet Eski Bakanı ve İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu Başkanı Kürşad Tüzmen, ekonomilerin hâlihazırda kırılgan olduğu bir dönemde salgın etkisiyle bütün ekonomilerde eksi büyümelere gelindiğini belirterek çözümün inançlı insanların atacağı cesur adımlarda saklı olduğunu ifade etti. Büyümenin rakamlarla ifade edilen, kalkınmanın ise hissedilebilen farklı kavramlar olduğunun altını çizen Tüzmen, “Küreselleşmenin her geçen gün insanları, ülkeleri, hatta kıtaları biraz daha yakınlaştırdığı, karşılıklı etkileşimin artarak fiziki sınırların ortadan kalktığı bir dönemdeyiz. Dünya ekonomisindeki kırılganlığın etkisiyle sayısız şirket el değiştirmekte, devletler uluslararası alanda şirket almak isteyen müteşebbisleri teşvik ediyor. Zaferlerin artık ordularla değil, güçlü ekonomiler, güçlü şirketlerle kazanıldığı; günümüzde yabancı şirketlerin ülkemizde yatırım yapması, Türk şirketlerinin de uluslararası arenada değişik sektörlerde şirket alması, Türkiye’nin borç alan değil yatırım yapılan bir ülke olabilmesi, katma değeri yüksek ürünler üreten sektörlerin çeşitlendirilmesi ve sayısının artması noktasında güçlü lobicilik faaliyetlerinin yanı sıra yönlendirici ve koordinatör bir kurum olmak; İstanbul Ekonomi Zirvesi’nin vizyonudur” dedi.

İstanbul Ekonomi Zirvesi öncesinde yatırım iklimine ilişkin bir değerlendirmede bulunan Tüzmen, “Konu başlığımız sürdürülebilir kalkınma için ekonominin yeniden dizyan edilmesi. Bu iddialı bir konu. Ancak biz de iddialı bir ülkenin iddialı insanlarıyız. Her türlü şartta hedefe odaklı insanlarla birliktelik sağlayabilmek önemli. Salgın sonrasında yatırım iklimi oldukça sıkıntılı bir hâle geldi. Ancak doğru hamlelerde, şeffaflıkla ve inançla aşılabileceğini düşündüğümüz bir dönemdeyiz. Biz ülkemize inanıyoruz ve güveniyoruz. Şu an için henüz erken olsa da katılımcılarla ikili masa şeklinde çalışmaları da hedefliyoruz. Mevcut durumda 1 milyar dolar tutarında yatırım hedefimiz var” diye konuştu.