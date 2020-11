Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Türkiye’nin 15 şehrinden 53 yerli gıda üreticisinin dijital stant açtığı fuarın açılışında konuşan Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Musa Demir, “The Fource çok önemli bir etkinlik. Pandeminin başlamasıyla birlikte klasik fuarlar iptal oldu. Biz de pandeminin başından bu yana 6 sanal fuara destek sağladık. The Fource yedinci olacak. Altı fuar organizasyonuna 613 firma, 28 bini yabancı, 51 bin ziyaretçi katıldı. Bu fuarlarda 42 bin iş görüşmesi yapıldı” dedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle de “Gıda ve tarım sektörlerimiz, bu dönemde ihracatını artıran yegâne sektörler oldu. İnanıyorum ki, bu sektörlerimizde 2020 yılını rekorlarla kapatacağız” diye konuştu. The Fource’un pandemi dönemine panzehir olduğunu belirten EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi “Son yıllarda dijitalleşmenin bize sunduğu fırsatları değerlendirerek Türkiye’nin yedi bölgesinde üretilen lezzetleri dünyanın 80 ülkesinden katılan ithalatçılara The Fource Fuarı’nda tanıtacağız” ifadelerini kullandı.