Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi yönetiminin değişmesi ve atılan olumlu adımlarla piyasalarda esen pozitif rüzgâr, son günlerde jeopolitik risklere takılıyor. AB ile Doğu Akdeniz, ABD ile S-400 konusunda yaşanan diyalogların, spekülasyonla "sözde yaptırım" noktasına getirilmesi, dövizde temelsiz gerilime sebep oldu. TCMB'nin politika faizini yüzde 15'e çıkarmasının ardından, dolar 7,50 TL sınırına kadar çekilmişti. Dünkü işlemlerde 8 TL'nin üstü test edildi. AB ve ABD cephesinden gelen, çok net olmayan ve bazı belirsizliklere açık yaptırım söylemleri, dövizde panik alımlarını beraberinde getirdi. Dedikodular boşa çıkınca, dolar tekrar 8 TL'nin altına geriledi.

GÜÇLÜ TEHDİT YOK

Türkiye'nin karşı karşıya olduğu jeopolitik risklere değinen analistler, "Muhtemel yaptırım kararları bir miktar fiyatlanıyor. Ancak ocak ayında Joe Biden ne der, martta AB'den ne gelir? Bu tartışmalar bitmez. Bunların aynı döneme denk gelmesi de piyasayı kritik bir viraja sürüklüyor. AB'den, ilişkileri zedeleyecek kadar güçlü bir müeyyide beklenmiyor. ABD tarafında ise Trump’ın CAATSA yaptırımlarına yönelik bir kararı imzaladığı söyleniyor. Ancak asıl belirsizlik, Biden’ın görevi devralmasının ardından izleyeceği tutumla ortadan kalkacak gibi görünüyor. Özetle yaptırımlar gündemde ancak hem AB hem ABD tarafından güçlü bir adım şimdilik yok. Sorunlar masada olmaya devam edecek. Piyasanın da bir gözü burada olacak. Her olumlu haber, dövizde aşağı yönlü hareketi beraberinde getirecek" ifadelerini kullandı.

BİTMEYEN DOLAR AŞKI

Normalleşme adımlarına ve yüzde 16'nın üzerine çıkan mevduat faizlerine rağmen yerli yatırımcılar da ikna edilemiyor. Piyasada her fırsatta dolar almayı bekleyen 'yerli' mevcut. Analistler "Yerliler bir ayda 10 milyar dolar aldı. Önce yerli yatırımcıyı TL'deki reel getiriye inandırmalıyız. Ardından yabancı yatırımcıların yeniden başlayan ilgisini artırmaya çalışmalıyız. Reform süreci, daha orta ve uzun vadede etkileri görülecek bir süreç. Kısa vadeli tedbirlere de ihtiyaç var. Merkez Bankası, daha sıkı politika adımları atabilir. Ek bir olumsuzluk doğmadıkça, TL lehine pozisyon alınabilir. Teknik açıdan 7,85-7,75 bölgeleri ilk hedef olabilir. Ancak asıl 7,60'lar kritik. Buranın altında bir kalıcılık sağlanmalı ki, yerliler de döviz almakta vazgeçsin" görüşünü dile getiriyor.