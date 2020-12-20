Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

Türkiye ve ABD ilişkilerinin son dönemdeki kritik virajlarından olan "yaptırım" gerilimi, çok fazla büyümeden "daha öngörülebilir" boyuta taşındı. Önümüzdeki süreçte her iki ülkenin iş dünyası ilişkileri geliştirmek istiyor. Ülkemizde 50 milyar doların üzerinde yatırımı bulunan 110’u aşkın ABD'li şirket, Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Türkiye) tarafından temsil ediliyor. Dernek, ekonomik ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunan Türk ve Amerikan şirketlerini "I AmChamPion" töreninde ödüllendirdi. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "Zorlu ve belirsiz süreçten en az hasarla çıkmak isteyen şirketler, Türkiye gibi uluslararası yatırımcılarla dost, değişime açık, güvenilir ve dinamik yatırım ortaklarını tercih etti. Rekabetçi maliyetleri, geniş üretim imkânları, kalifiye işgücü, stratejik konumu, modern lojistik altyapısı ve her ihtiyaca cevap verebilecek teşvik paketleri ile Türkiye, eşsiz fırsatlar sunuyor. ABD menşeli yatırımcıların da ülkemizdeki işletmelerle kuracağı ortaklıkları destekliyoruz" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield de "Başkanlarımız, ikili ticaretimizi 100 milyar dolara çıkarma hedefi üzerinde anlaştılar; biz de bu hedefe ulaşmaya çalışıyoruz. ABD'deki Türk yatırımı 2,3 milyar doların üzerine çıktı. Türkiye, ABD'ye 180 milyon dolarlık tıbbi önlük ihraç etti. Bunlar, birbirimize yardım edebileceğimiz mükemmel örnekler" şeklinde konuştu. Etkinlikte İhracat Ödülü TUSAŞ'a, Covid-19 Destek Projesi Ödülü GE Healthcare'a, Bölgesel Merkez Ödülü Ford Otosan'a, Küresel Tedarik Zinciri Ödülü de Boeing'e verildi.