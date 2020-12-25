Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal başkanlığında toplanan PPK, politika faizinin 200 baz puanlık artışla, yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltilmesine karar verdi. Yapılan açıklamada "İç talep koşulları, döviz kuru başta olmak üzere birikimli maliyet etkileri, uluslararası gıda ve diğer emtia fiyatlarındaki yükseliş; fiyatlama davranışları ve enf-lasyon görünümünü olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Enflasyon görünümüne dair risklerin bertaraf edilmesi, beklentilerin kontrol altına alınması ve dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için, 2021 sonu tahmin hedefi de göz önünde bulundurularak, güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar verildi. Parasal duruşun sıkılığı, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar kararlılıkla sürdürülecektir. Düşük enflasyon ortamının kalıcı olarak tesisi; ülke risk primlerinin düşmesi, ters para ikamesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi yoluyla da, finansal istikrarı olumlu etkileyecek" denildi.

TCMB'nin kararlılığı ve güven veren açıklamalarının ardından, döviz kurlarında düşüş yaşandı. Dolar 7,60'ın altına geriledi. Avro 9,25'in altını gördü. Gram altın fiyatları da yüzde 2'yi aşan kayıpla gün içinde 455 TL sınırına kadar çekildi.