Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mobil operatör olmanın yanı sıra, teknoloji şirketi olarak faaliyet gösteren Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, e-SIM olarak adlandırdıkları sanal SIM kartı kullanıma sundu. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, e-SIM çözümünün bir parçası olmaktan gurur duyduklarını söyledi ve "Bu çalışmaya Türkiye'de ilk başlayan operatör Turkcell" dedi ve bu çözümlerin Belarus ve Ukrayna'da da kullanıldığını dile getirdi. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, yüzde 100 yerli olan teknoloji ile Türkiye'nin e-SIM üreten 4 ülkeden biri olduğunu belirterek "Biz de kendi altyapımızı bu teknolojiye hazır hâle getirdik. Çevre dostu ve güvenli teknoloji olan e-SIM ile bireysel ve kurumsal müşteri deneyimini zenginleştirmeye devam edeceğiz" dedi. Önal, özellikle otomotiv alanında sundukları e-Call hizmeti ile bağlantılı araçlara yönelik çalışmalarının yerli e-SIM ile hızlanacağını ifade etti.

İSTEYEN E-SIM'E GEÇEBİLİR

Vodafone ise e-SIM tanıtımını, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla Bilgi Teknolojileri ve İleşitim Kurumunda (BTK) düzenlenen toplantı ile gerçekleştirdi. Bakan Karaismailoğlu, Vodafone'un e-SIM uygulamasını kullanarak İstanbul'daki Çamlıcı Kulesi'ni görüntülü aradı, bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Vodafone İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel "Fiziksel SIM kartların yerine geçecek olan e-SIM, uzaktan yönetilebilen ve programlanabilen teknolojisiyle hayatımızı kolaylaştıracak. Müşterilerimiz, e-SIM destekli akıllı telefonları için mevcut SIM kartlarını e-SIM ile değiştirebilecek ya da yeni numara ya da hat taşıma işlemlerinde yeni SIM’lerini e-SIM olarak tercih edebilecek. Çok daha esnek, güvenli ve çevreci bir çözüm olan e-SIM, kaybolma riski olmadığı için daha güvenli bir kullanım sunacak" diye konuştu.