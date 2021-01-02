Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Pandemi dönemiyle sağlık ürünlerine talep artarken, yerli ürün kullanımının da önemi bir kez daha anlaşıldı. Türkiye’nin ilk ve en büyük medikal cihaz üreticisi olarak 61 yıl önce kurulan ve 900’den fazla çalışanı bulunan Bıçakcılar da tıbbi cihazlarda ithalata olan bağlılığın düşürülmesi için başta Aselsan olmak üzere birçok şirketle proje geliştiriyor. Orta Doğu, Afrika, Orta Avrupa ve Orta Asya’daki en büyük şirketlerden biri olduklarını ifade eden Bıçakcılar CEO’su Souheil el-Hakim “Türkiye’nin en büyük medikal cihaz üretim tesislerinden birine sahibiz. Burada ürettiğimiz tek kullanımlık tıbbi cihaz ve ekipmanlarımız ile yerel pazar ihtiyacının yaklaşık yüzde 80’ini karşılamaktayız” dedi.

KAPASİTE DE ÜRÜN DE ARTTI

Hâlen Türkiye’de kullanılan tıbbi cihazların yaklaşık yüzde 85’inin ithal olduğuna işaret eden ElHakim “Bıçakcılar olarak ithalat oranını düşürmek üzere, inovasyon ve iş ortaklıkları kanalıyla yerelleşme konusuna çok agresif bir yaklaşımımız var. İthalat ve ihracat dengesini tersine çevirmek ve son teknoloji sağlık hizmetlerinin yerelleşerek ulaşılabilir olması hedefiyle Türkiye’de birçok hatırı sayılır firmayla stratejik anlaşmalarımız bulunuyor. Ayrıca AR-GE’ye yaptığımız yatırımlarla kaliteyi önceliklendirirken yerel mühendislik uzmanlığımızı da kullanıyoruz. Böylece yabancı ürünlere bağımlılığı azaltmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Türkiye’de tıbbi cihaz üretim alanında ilk AR-GE merkezinin sertifikasyonunu Bıçakcılar olarak aldıklarını kaydeden el-Hakim, şöyle devam etti: AR-GE bizim geleceğe açılan penceremiz. Yeni tasarımlar oluşturmak için yerel uzmanlığımız ve teknoloji sağlayacılarımızı birleştirdik. İçinde bulunduğumuz COVID-19 salgın döneminde Türkiye'nin tıbbi cihaz omurgası olarak sadece kapasitemizi artırmakla kalmadık yeni çözümler geliştirdik. COVID-19 salgını sürecinde yoğun bakım ünitelerinde kullanılan ürünlere talep büyük oranda arttı. Salgın süreci boyunca yoğun bakım ünitesi ürün portföyümüzü zenginleştirerek bu ürünlerin çeşitliliğini artırmak için çalışmalara başladık. Bunu da hayata geçirdiğimiz ortaklıklarla geliştiriyoruz.