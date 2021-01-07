Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen yıl emtia piyasasında yatırımcısına en fazla kazandıran yüzde 47,8 ile gümüş oldu. Gümüşü, yüzde 37,2 ile soya fasulyesi, yüzde 26,4 ile paladyum, yüzde 26,1 ile bakır izledi. 2020'de altın yüzde 25,2, mısır yüzde 24,8, çinko yüzde 19,7, nikel yüzde 19,3, doğal gaz yüzde 15,4, buğday yüzde 14,6, şeker yüzde 13,9, pamuk yüzde 12,9, platin yüzde 11,5, alüminyum yüzde 11,1, kurşun yüzde 2,8 ve kakao yüzde 2,5 değer kazandı. Geçen yıl Brent petrol yüzde 22,8 ve kahve de yüzde 1,1 değer kaybetti. Analistler, 2020 yılında gümüşün ‘güvenli liman’ olarak görülmesi ve arzında gözlemlenen problemlerin gümüş fiyatlarını destekleyen en önemli etkenler olduğunu belirterek ABD başkanlık seçimini kazanan Joe Biden’ın ‘yenilenebilir enerji’ vurgusunun gümüş fiyatlarına pozitif yansıdığını söyledi. Gümüşün güneş panelleri üretiminde kullanıldığını aktaran analistler, daha fazla güneş paneli talebinin daha fazla gümüş talebini de beraberinde getirebileceğini, bunun da gümüş fiyatlarını yukarı çekeceğini kaydetti. Altın ise 2020’de 10 yıldaki en yüksek kazancını elde etti.