Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs sebebiyle 28 Mart’ta geçici olarak uçuşlara kapatılan ve 1 Haziran’da yeniden faaliyete açılan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki toplam yolcu sayısı ise yüzde 52 azaldı. Toplam iç hat yolcu sayısı 11,7 milyon olarak gerçekleşirken iç hat yolcu sayısı 2019 yılına oranla yüzde 45 oranında düştü. Dış hat yolcu sayısı da 2020 yılı sonunda 5,2 milyon olarak kaydedilirken dış hat yolcu sayısındaki düşüş yüzde 62 oldu.