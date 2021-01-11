Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Enerji Verimliliği derneği Başkanı Ali İhsan Sılkım da temiz enerji kaynaklarının kullanımının yanı sıra, enerjinin doğru kullanımının önemine işaret ederek tavsiyelerde bulunuyor... Çünkü enerji tasarrufu, sadece faturalarda daha küçük rakamların yazmasına yol açmayacak, insan hayatının devamlılığı için gerekli kaynakların gelecek nesillere aktarımını da sağlayacak... Çünkü son günlerde gördük ki, susuzluk tehlikesi yanı başımızda ve kaynaklar hızla tükeniyor. Bunun için yönetimlerden bağımsız olarak yapabileceğimiz en önemli şey tasarruf ve doğru kullanım. İşte bunun yolları:

¥ Bütün cihazlarımızı yüksek enerji verimliliğine sahip olanlardan seçelim. Fiyat farkı tasarrufla hızla kapanacaktır.

¥ TV setleri, bilgisayarlar, fırınlar ve hatta şarj cihazları da bekleme modunda enerji tüketir. Mutlaka ürünleri fişten çekelim.

¥ Buzdolabının buzluğunu -18'de, dolap kısmını +4'te çalıştıralım. Sık açıp kapamayalım, gıdaları sıcak koymayalım. Buzdolabını fırın, radyatör gibi ürünlere yakın konumlandırmayalım.

¥ Yemek pişirirken tencereye uygun ocak gözünü kullanmalı, kapağı kapalı tutulmalı, pişirme için kısık ateş tercih edilmeli.

¥ Çamaşır ve bulaşık makinesi tam dolu çalışmalı, 40 derecenin üzerine çıkılmamalı.

¥ Bulaşıklara su ile ön yıkama yapmak yerine, peçete ile ön temizlik yapmalı. Bu daha az su ve deterjan tüketimi demektir.

¥ Aydınlatmayı LED ampullerle yapın. Daha az elektrik tüketecek ve ürünler daha uzun ömürlü olacaktır.

¥ Klima ve ısıtma sisteminizin periyodik bakım ve kontrollerini yaptırmayı ihmal etmeyin.

¥ Pencere ve kapılar evdeki ısının 4'te birinin kaybına sebep oluyor. Isı kaybını önlemek, yüzde 25 tasarruf demek.

¥ Kombi ile sıcak suyun kullanıldığı yerler arasındaki mesafe uzadıkça kayıp artar. Bu mesafeyi kısaltın.

¥ Peteklerin üstünü, sağını-solunu eşyayla kapatmayın, en az 30 santim açıklık bırakın.

¥ Sıcaklığı 1 derece düşürmek, yüzde 6 tasarruf getirir. Binalara ısı yalıtımı da yüzde 40'a varan avantaj sağlar.