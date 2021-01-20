Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Havalimanı, geçen sene 23,4 milyon yolcu sayısı ile Avrupa havalimanları arasında birinci sırada yer aldı. Yeni tip koronavirüs salgını ile gelen seyahat yasakları sebebiyle dünya genelindeki havalimanları yolcu sayılarında ciddi düşüş yaşandı. Bu süreçte İstanbul Havalimanı, 2020 yılında Avrupa havalimanları yolcu sayısı sıralamasında adını zirveye yazdırdı. İstanbul Havalimanı’nı 22,1 milyon yolcu ile Londra Heathrow ile Paris Charles de Gaulle Havalimanları takip etti. Amsterdam Schiphol Havalimanı ise 20,9 milyon ile dördüncü sırada yer aldı. Almanya'daki Frankfurt Havalimanı ise 18,8 milyon yolcuya geriledi. Salgın döneminde aldığı tedbirlerle ön plana çıkan İstanbul Havalimanı; Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından temmuzda başlatılan “Havalimanı Sağlık Akreditasyonu” programı dâhilinde verilen sertifikayı, dünyada alan ilk havalimanı olmuştu.