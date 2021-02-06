Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı’da 405,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 405,70 liradan, 2 bin 673 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 694 liradan, 370 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 374 liradan, 2 bin 612 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 632 liradan, bin 306 liradan alınan Yarım Ziynet bin 316 liradan ve 653 liradan alınan Çeyrek Ziynet 658 liradan satıldı.