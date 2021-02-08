Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Türkiye'yle ilişkilere çok büyük önem atfettiklerini belirterek, göç ve enerji gibi konularda Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliğine büyük katkı sağladığını söyledi.

Szijjarto ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Macaristan'ın en büyük medikal cihaz üreticilerinden Medicor firmasının Ankara Sanayi Odası 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (ASO 2. OSB) yatırımının tanıtımı amacıyla düzenlenen program kapsamındaki görüşmelerinin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Bakan Varank'a kendilerine gösterdikleri misafirperverlik ve dostane, sıcak karşılama için teşekkür eden Szijjarto, yeni tip koronavirüs (Covid-19) sürecinin her iki ülke için büyük bir sınama olduğunu belirtti.

Szijjarto, Covid-19 sürecinde ülkesinin bir yandan insanların hayatını korumak için diğer yandan da salgının beraberinde getirdiği ekonomik sıkıntıların hafifletilmesi ve iş yerlerinin kapanmaması için mücadele verdiğini anlattı.

Salgının, kamu sağlığının sürekli geliştirilmesinin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğine dikkati çeken Szijjarto, bu süreçte edinilen önemli tecrübelerden birinin de en temel sağlık donanımlarının güçlendirilmesinin gerekliliği olduğunu belirtti.

"Bu zorlu zamanda çok iyi bir dayanışma sınavı verdik"

Szijjarto, Türkiye'nin Covid-19 sürecinde Macaristan'la gösterdiği dayanışmaya işaret ederek, "Geçen yıl, Türk dostlarımızdan en zor dönemde büyük yardım aldık." dedi.

Türkiye'den maske üretiminde gerekli tekstil hammaddesinin yanı sıra sağlıkçılar için koruyucu elbise satın alabildiklerini aktaran Szijjarto, bunun sürmesine ilişkin temennisini dile getirdi.

Szijjarto, Türkiye ve Macaristan'ın salgına karşı mücadelede etkin önlemler aldığını vurgulayarak, "Bu zorlu zamanda çok iyi bir dayanışma sınavı verdik ve her iki ülke olarak, bizden daha zor durumda olanlara yardım eli uzattık." diye konuştu.

İki ülkenin stratejik iş birliği düzeyindeki ilişkisine dikkati çeken Szijjarto, "Karşılıklı saygı, medeni diyalog ve müttefiklik iş birliği çerçevesinde çalışıyoruz. Biz Türkiye ile ilişkilerimize çok büyük önem atfediyoruz. Göçle ilgili olarak Avrupa'nın güvenliği Türkiye'den geçiyor. Orta Avrupa'nın enerjisinin güvenliğine büyük katkı sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Covid-19 salgını nedeniyle ekonomilerde yeni bir dönemin başladığını belirten Szijjarto, bu dönemin en büyük göstergesinin kapasitelerin kullanılmasındaki küresel yarış olduğuna dikkati çekti.

Szijjarto, ülkesinin de vasıflı çalışanlarıyla bu yarışa girdiğini vurgulayarak, "Şunu cesurca söyleyebiliriz, yeni ekonomi döneminde Macaristan, kazananlar arasında yer almaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesindeki Macar firmaların uluslararası alanda genişlemesi için destek sunduklarını dile getiren Szijjarto, Macar hükümetinin bu firmalar için büyük bir destek paketi açıkladığını söyledi.

Bakan Szijjarto, bu bağlamda 28 Macar firmasının yurt dışındaki yatırımlarına destek verdiklerine işaret etti.

Bu firmaların ürünlerinin dünyanın en uzak köşelerine ulaştığını anlatan Szijjarto, dış piyasadaki bu başarıların Macar ekonomisine katkıda bulunduğunu kaydetti.

Macar Bakandan, sağlık alanındaki iş birliği için Türk yetkililere teşekkür

Bugün Macaristan'ın en büyük medikal cihaz üreticilerinden Medicor firmasının Türkiye'deki yatırımları dolayısıyla Türk yetkililerle bir araya geldiklerini belirten Szijjarto, bu firmanın Avrupa'da yeni tür tedavi cihazları üretiminde yer aldığını bildirdi.

Medicor firmasının Ankara'da ASO 2. OSB'de yatırımıyla kapasitesini daha da artıracağına işaret eden Szijjarto, Orta Doğu, Afrika ve Asya piyasalarındaki yerel ihtiyaçlara göre ürünlerini sunacağını belirtti.

Szijjarto, "Medicor'un yatırımlarından sonra sağlık ekonomisinde yeni yatırımlar olacaktır." dedi.

Bakan Varank'ın daveti için de teşekkür eden Szijjarto, sağlık alanında sergilenen bu iş birliği için Türk yetkililere teşekkür etti.

Szijjarto, "Macar-Türk sağlık sektöründeki iş birliği, amiral gemi haline gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.