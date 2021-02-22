Bakan Elvan: "Pandemi döneminin görünmeyen kahramanları, fabrikalarda alın teri döken emekçilerimiz oldu. İşçilerimizin bizden beklentilerini ve gelecek dönem yol haritasını Türk-İş yönetimiyle birlikte ele aldık."
Bakan Elvan: İşçilerimizin bizden beklentilerini Türk-İş yönetimiyle birlikte ele aldık
22.02.2021 - 14:04 | Son Güncelleme: 22.02.2021 - 14:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Elvan: "Pandemi döneminin görünmeyen kahramanları, fabrikalarda alın teri döken emekçilerimiz oldu."
Kaynak: AA
Etiketler : Lütfi Elvan,
769575 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/769575.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER