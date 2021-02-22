Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Elvan: "Pandemi döneminin görünmeyen kahramanları, fabrikalarda alın teri döken emekçilerimiz oldu. İşçilerimizin bizden beklentilerini ve gelecek dönem yol haritasını Türk-İş yönetimiyle birlikte ele aldık."