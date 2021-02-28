İstanbul Kapalıçarşı’da 418,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 418,50 liradan, 2 bin 756 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 777 liradan, 381,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 385,50 liradan, 2 bin 694 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 714 liradan, bin 347 liradan alınan Yarım Ziynet bin 357 liradan ve 673 liradan alınan Çeyrek Ziynet 678 liradan satıldı.
Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum! (28 Şubat 2021 güncel altın fiyatları)
28.02.2021 - 09:12 | Son Güncelleme: 28.02.2021 - 09:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 418,50 lira oldu.
Etiketler : çeyrek altın,gram altın,altın fiyatları,
771035 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/771035.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER