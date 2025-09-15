Yatırımcıların gözdesi değişti! İşte kira getirisi en yüksek şehirler

Gayrimenkul analizi platformu Endeksa, Türkiye genelinde konut piyasasına dair dikkat çekici veriler paylaştı. Raporda, kira verimliliği ve geri dönüş süreleri hesaplanarak şehirlerin kira getirisi sıralaması yapıldı.

ANKARA ZİRVEDE

Ankara, %10,47’lik getiri oranıyla listenin ilk sırasında yer aldı. Başkentte ortalama daire fiyatı 28 bin 592 TL olarak ölçülürken, kira geri dönüş süresi yatırımcılar açısından oldukça cazip görünüyor.

İŞTE YATIRIMCILARIN İLGİSİNİ ÇEKEN ŞEHİRLER

Ankara’nın ardından kira getirisi en yüksek şehirler arasında Güneydoğu ve İç Anadolu illeri dikkat çekiyor.

Şanlıurfa %8,76 ile ikinci sırada yer alırken, Tekirdağ %8,71 ile üçüncü oldu. Van, Kahramanmaraş ve Eskişehir gibi şehirler de yüksek kira verimliliğiyle öne çıkıyor.

Bu tablo, yatırımcıların yalnızca büyük metropollere değil, Anadolu’nun farklı şehirlerine de yöneldiğini gösteriyor.

Endeksa’nın verilerine göre kira getirisi en yüksek 10 şehir şöyle sıralandı:

-Ankara – Ortalama 28.592 TL, Getiri %10,47

-Şanlıurfa – Ortalama 15.929 TL, Getiri %8,76

-Tekirdağ – Ortalama 19.846 TL, Getiri %8,71

-Van – Ortalama 16.352 TL, Getiri %8,37

-Kahramanmaraş – Ortalama 19.384 TL, Getiri %8,26

-Eskişehir – Ortalama 17.451 TL, Getiri %8,09

-İzmir – Ortalama 27.660 TL, Getiri %7,96

-Sakarya – Ortalama 18.942 TL, Getiri %7,92

-Denizli – Ortalama 15.305 TL, Getiri %7,92

-Hatay – Ortalama 18.013 TL, Getiri %7,91