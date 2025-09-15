Kartalkaya otel yangını davasında mütalaa açıklandı! İşte istenen cezalar
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasında mütalaa açıklandı. Savcı otel sahibi ve 4 kişi hakkında 78 kişiyi olası kastla öldürmek, 35 kişiyi olası kastla kasten yaralama suçundan ceza istedi.
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasında savcı otel sahibi Halit Ergül, otelin yönetim kurulu üyesi ve Ergül’ün damadı Emir Aras, Gazelle Otel Müdürü Ahmet Demir ve Grand Kartal Muhasebe Müdür Kadir Özdemir hakkında 78 kişiyi olası kastla öldürmek, 35 kişiyi olası kastla kasten yaralama suçundan ceza istedi.
