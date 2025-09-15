Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kartalkaya otel yangını davasında mütalaa açıklandı! İşte istenen cezalar

Kartalkaya otel yangını davasında mütalaa açıklandı! İşte istenen cezalar

Kaynak: HABER MERKEZİ
- Güncelleme:
Kartalkaya otel yangını davasında mütalaa açıklandı! İşte istenen cezalar
Gündem Haberleri  / HABER MERKEZİ

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasında mütalaa açıklandı. Savcı otel sahibi ve 4 kişi hakkında 78 kişiyi olası kastla öldürmek, 35 kişiyi olası kastla kasten yaralama suçundan ceza istedi.

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasında savcı otel sahibi Halit Ergül, otelin yönetim kurulu üyesi ve Ergül’ün damadı Emir Aras, Gazelle Otel Müdürü Ahmet Demir ve Grand Kartal Muhasebe Müdür Kadir Özdemir hakkında 78 kişiyi olası kastla öldürmek, 35 kişiyi olası kastla kasten yaralama suçundan ceza istedi.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: HABER MERKEZİ

2026 KPSS başvuruları ne zaman?CHP davasının ertelenmesinin ardından piyasalarda büyük coşku!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları düşüyor! - GündemMeteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları düşüyor!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'da diplomasi trafiği - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'da diplomasi trafiğiKayseri'de güvenlik görevlisinin dikkati vatandaşın hayatını kurtardı - GündemKayseri'de güvenlik görevlisinin dikkati vatandaşın hayatını kurtardıİBB'nin kararı onları kapsamıyor! 'U' logolu metro ve Marmaray'a zam yok - Gündem'U' logolu metro ve Marmaray'a zam yokKadıköy'de su kesintisi! 8 saat su verilmeyecek - Gündemİstanbul'un göbeğinde büyük şok! 8 saat sular yokTerörle mücadelede ABD SİHA'sı Reaper için ihale — BİR ZAMANLAR TÜRKİYE - GündemTerörle mücadelede ABD SİHA'sı Reaper için ihale — BİR ZAMANLAR TÜRKİYE
Sonraki Haber Yükleniyor...