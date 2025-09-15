CHP davasının ertelenmesinin ardından piyasalarda büyük coşku!

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Türkiye’de piyasaları da haftalardır meşgul eden, ana muhalefet partisi CHP’nin “38. Olağan Kurultayının iptali” talebiyle açılan dava, “tedbirsiz” olarak 24 Ekim 2025 tarihine ertelendi. Bir süredir büyük stres yaşayan piyasalar, kararla birlikte rahat nefes aldı.

Geçen hafta 10.372 puandan kapanış yapan Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi, mahkeme kararının ardından hızla yükselişe geçti. BİST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününü %6,06 primle 11.000 puandan tamamladı.

Türkiye’nin 2 yıllık gösterge tahvil faiz %-1,87 gerileyerek 39,90 seviyesine çekildi. CDS risk priminde de gerileme dikkat çekerken; pazartesi işlemlerinde 41,37 TL seviyesini gören dolar, kapanışa doğru 41,28 TL’ye kadar geriledi.

BORSA, 2 HAFTADIR DÜŞÜYORDU…

İki hafta önce yine CHP’nin, Ekim 2023’teki İstanbul İl Kongresinin mahkeme kararı ile iptal edilmesinin ardından, bu hafta başında görülen kurultay davası için “mutlak butlan” beklentileri ihtimal dahiline girmeye başlamıştı. Piyasalarda da bu süreçte gergin bekleyiş yaşanmıştı. Önceki hafta %-4,95 gerileyen Borsa İstanbul endeksi, geçen hafta da satışlara maruz kalarak %-3,3 değer kaybetmişti.

Bu haftanın en önemli gündem maddesi olarak da öne çıkan kurultay davasının ikinci defa ertelenmesi, piyasalarda bir büyük coşkuyu beraberinde getirdi.

YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

Piyasalarda “Yaşanan coşku kalıcı mı?” soruları sorulmaya başlanırken; konuyla ilgili rapor yayımlayan Trive Yatırım “Piyasalar bir sonraki davaya kadar pozitif ancak dava yaklaştığında ise gelişmelere bağlı olarak hareket edecektir. Haziran ayında alınan erteleme kararından bugüne gelinen noktada da benzer fiyatlamalar görmüştük.” değerlendirmesinde bulundu.

Bir sonraki davaya yaklaşık 5 haftalık zaman varken, analistler, bu süreçte İstanbul borsasında yeni bir “bekle-gör” döneminin yaşanabileceğini aktarıyor.

DIŞARIDA DİKKATLER FED’DE…

Bu arada dünya piyasalarının dikkatle takip ettiği, ABD Merkez Bankasının (FED) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı yarın başlıyor. FED’den faiz kararı çarşamba beklenirken, piyasalarda 0,25 baz puanlık indirim öngörülüyor. Son haftalarda istihdam piyasasından gelen zayıf sinyallerle birlikte “0,50 baz puan indirim gelir mi?” soruları sorulmaya başlanmıştı. Ancak son enflasyon verilerinin katılığını koruması, 0,50 baz puanlık indirim ihtimalini de zayıflattı.

PROJEKSİYONLARA DİKKAT!

Bu ayki FED toplantısının ardından, gelecek döneme dair projeksiyonlar ve nokta grafikler de açıklanacak. Bu projeksiyonlarda, istihdam ve büyüme gibi makroekonomik verilere dair beklentiler ve faiz öngörüleri de paylaşılacak. Bütün bu bilgiler, gelecek dönemde “kaç faiz indirimi olabileceğine” yönelik ipuçları verecek. Altın fiyatları, dolar endeksi ve ABD borsaları başta olmak üzere FED’den gelecek sinyaller dikkatler izlenecek.