Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları düşüyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16-22 Ağustos haftasına ilişkin hava durumu tahminlerini açıkladı. Hafta başında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, Perşembe gününden itibaren kuzey kesimlerden başlayarak azalacağı belirtildi. Sıcaklıkların kuzey, iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında, bazı bölgelerde ise yer yer altında seyretmesi bekleniyor.

Perşembe günü İstanbul’un da aralarında bulunduğu kuzey bölgelerde sağanak yağış etkili olacak. Cuma günü ise yağışların kuzeydoğuya kayarak azalması öngörülüyor.

Meteoroloji, özellikle Bartın ve Zonguldak’ta salı günü öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6-8 kuvvetinde fırtına beklendiğini açıkladı. Fırtınanın gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Hafta genelinde sıcaklıklar hafta başında yüksek seyrederken, Perşembe gününden itibaren serin bir hava dalgası etkili olacak. Hafta sonu ise kuzey, iç ve doğu bölgelerde hava, mevsim normalleri civarında seyredecek.