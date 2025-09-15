Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları düşüyor!

Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları düşüyor!

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hafta başında mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, Perşembe gününden itibaren kuzey ve iç bölgelerden başlayarak azalacak. İstanbul ve kuzey bölgelerde sağanak yağış etkili olacak, Batı Karadeniz’de ise salı günü fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16-22 Ağustos haftasına ilişkin hava durumu tahminlerini açıkladı. Hafta başında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, Perşembe gününden itibaren kuzey kesimlerden başlayarak azalacağı belirtildi. Sıcaklıkların kuzey, iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında, bazı bölgelerde ise yer yer altında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları düşüyor! - 1. Resim

Perşembe günü İstanbul’un da aralarında bulunduğu kuzey bölgelerde sağanak yağış etkili olacak. Cuma günü ise yağışların kuzeydoğuya kayarak azalması öngörülüyor.

Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları düşüyor! - 2. Resim

Meteoroloji, özellikle Bartın ve Zonguldak’ta salı günü öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6-8 kuvvetinde fırtına beklendiğini açıkladı. Fırtınanın gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları düşüyor! - 3. Resim

Hafta genelinde sıcaklıklar hafta başında yüksek seyrederken, Perşembe gününden itibaren serin bir hava dalgası etkili olacak. Hafta sonu ise kuzey, iç ve doğu bölgelerde hava, mevsim normalleri civarında seyredecek.

Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları düşüyor! - 4. Resim

Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları düşüyor! - 5. Resim

Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları düşüyor! - 6. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

