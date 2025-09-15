Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Meteoroloji haritayı yayınladı! Yeni haftaya dikkat... İstanbul için alarm verildi

Meteoroloji haritayı yayınladı! Yeni haftaya dikkat... İstanbul için alarm verildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Meteoroloji haritayı yayınladı! Yeni haftaya dikkat... İstanbul için alarm verildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftanın raporunda, yurdun bazı kesimleri için sağanak uyarısı verdi. Özellikle İstanbullunun beklediği yağış perşembe günü etkisini gösterecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun kuzeydoğusu ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Rize çevreleri ile Trabzon'un iç kesimlerinin, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde sonra Afyonkarahisar çevreleri, Burdur'un batısı, Kütahya'nın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji haritayı yayınladı! Yeni haftaya dikkat... İstanbul için alarm verildi - 1. Resim

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Meteoroloji haritayı yayınladı! Yeni haftaya dikkat... İstanbul için alarm verildi - 2. Resim

Yurdumuzun güney kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji haritayı yayınladı! Yeni haftaya dikkat... İstanbul için alarm verildi - 3. Resim

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

