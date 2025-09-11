Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Eğitim > İşte üniversiteyi kazananların yeni sınavı! Aylık 50 bine dayandı, kriz kapıda

İşte üniversiteyi kazananların yeni sınavı! Aylık 50 bine dayandı, kriz kapıda

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İşte üniversiteyi kazananların yeni sınavı! Aylık 50 bine dayandı, kriz kapıda
Üniversite, Barınma, Kira, Öğrenci, Haber
Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kayıt yapan öğrenciler yeni bir sınavla karşı karşıya. Büyük kentlerde üniversite kazanıp, orada okuyan öğrenciler şimdi de barınma problemini çözmeye çalışıyor. O sınavın en zoru ise İstanbul’da...

MAHMUT ÖZAY - Üniversiteler için kayıt işlemleri tamamlandı. Öğrencilerin şimdi daha büyük bir imtihanı var: Barınma... Bu sene artan gider kalemlerinin fazlalığı, özel yurt ve kiraların pahalılığı sebebiyle puanı yeten adayların büyük çoğunluğu yaşadıkları şehirdeki okulları seçti.

Konuştuğumuz bu öğrencilerin büyük çoğunluğu ekstra ödeme yapmamak için aile evini tercih edeceğini söylüyor. Başka bir şehirde üniversiteye gidecek öğrenciler ise şimdiden barınma maliyetlerini düşünmeye başladı.

KYK yurtları her yıl yüz binlerce öğrenciye kapılarını açsa da kapasitenin talebi karşılamada yetersiz kaldığı biliniyor. Özellikle büyük şehirlerde üniversiteye başlayan öğrencilerin önemli bir bölümü, devlet yurtlarına yerleşemediği için alternatif çözümlere yöneliyor. 1+1 ve 2+1 dairelere talep patlaması yaşanıyor. İstanbul’da öğrencilerin tercih ettiği ilçelerde 100 metrekarelik evin ortalama kirası 23-45 bin, Ankara’da 20-50 bin, İzmir’de ise 22-50 bin lira arasında değişiyor.

SEKTÖRE HAREKET GELDİ

Öğrencilerin kiralık ev telaşının yanında bir de eşya telaşı var. Bu arayışta gençler genellikle artan maliyetlerden ötürü ikinci el eşyaya yöneliyor. İkinci el eşya fiyatları da zamlandı ama hâlen öğrenci evlerini spotçular kuruyor. Konuştuğumuz esnaflar sıfır eşya fiyatlarının artmasıyla ikinci elde talebin zirveye çıktığını ifade ediyor. Durgun olan sektörün üniversitelerin açılmasıyla da hareketlendiğini belirtiyorlar.

Öte yandan ikinci el eşya alanlar müşterilerine ücretsiz nakliye hizmeti de veriyor. Esnaflar öğrencilere uyarıda bulunarak “Bunun için ekstra ücret talep edenlere kesinlikle ödeme yapmayın” ikazında bulundu.

İşte üniversiteyi kazananların yeni sınavı! Aylık 50 bine dayandı, kriz kapıda - 1. Resim

SÖZLEŞMEYİ ORTAK İMZALAYIN

Kiralık eve çıkacaksanız bu tavsiyeleri unutmayın...

  • Evi görmeden ödeme yapmayın, kimseye önden kapora yollamayın.
  • Okula olan mesafeyi ve yol ücretini de hesaba katın.
  • Kira kadar aidat bedelinin de önemli olduğunu unutmayın.
  • Eski bir ev ise risk tespiti yapıldı mı, yakın zamanda dönüşüm planlanıyor mu, öğrenin.
  • Birkaç arkadaş ile birlikte kiralama yapacaksanız sözleşmeyi ortak imzalayın.

YENİ ÜCRETLER AÇIKLANDI

Gençlik ve Spor Bakanlığının açıkladığı yeni tarifeye göre, KYK fiyatlarına geçen yıla oranla yüzde 40 zam yapıldı. İşte yeni ücretler:

1. TİP: 517,50 TL › 750 TL oldu.
2. TİP: 607,50 TL › 850 TL oldu.
3. TİP: 607,50 TL › 850 TL oldu.
4. TİP: 720 TL › 1.050 TL oldu.
5. TİP: 765 TL › 1.150 TL oldu.
6. TİP: 855 TL › 1.250 TL oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Trump, Netanyahu'yu telefonda azarladı!! Tel Aviv, Doha'da Washington'un diplomasisini sarstıÜniversiteliyi bekleyen büyük tehlike! Uzmanlardan 'tuzağa düşmeyin' uyarısı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eğitimde büyük sıçrama! Türkiye OECD listesinde öne çıktı - EğitimEğitimde büyük sıçrama! Türkiye OECD listesinde öne çıktıÜniversiteliyi bekleyen büyük tehlike! Uzmanlardan 'tuzağa düşmeyin' uyarısı - EğitimÜniversiteliyi bekleyen büyük tehlike! Uzmanlar uyardı18 milyon öğrenci ders başına! Yeni eğitim yılı fidanla açılıyor - EğitimÖğrenciler ders başına! Yeni eğitim yılı fidanla açılıyorİstanbul Valiliği duyurdu! Okulların çevresinde kuş uçurtulmayacak - EğitimOkulların çevresinde kuş uçurtulmayacak18 milyon öğrenci dersbaşı yapacak - Eğitim18 milyon öğrenci dersbaşı yapacakPsikologdan ebeveynlere 10 okul dönemi önerisi! Aileler mutlaka dikkate almalı - EğitimPsikologdan ebeveynlere 10 okul dönemi önerisi! Aileler mutlaka dikkate almalı
Sonraki Haber Yükleniyor...