Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Yaylakent Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.
Yaylakent Belediyesi memur alacak
04.03.2021 - 06:57 | Son Güncelleme: 04.03.2021 - 07:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yaylakent Belediyesi, ilk defa atanmak üzere memur alım ilanı yayımladı. İlanda başvuru tarihi ve diğer şartlar sıralandı.
Etiketler : yaylakent belediyesi,
771974 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/771974.aspx
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