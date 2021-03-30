Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, temel amaçları doğrultusunda ellerindeki tüm araçları bağımsız ve etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceklerini belirterek, "Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar politika faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz." dedi.

Kavcıoğlu, TCMB 89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, gelecek dönemde TCMB çatısı altında tüm çalışma arkadaşlarıyla birlikte üzerlerine düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getireceklerine inandıklarını dile getirdi.

Yeni dönemin ülkeye, millete ve bankaya hayırlı olması temennisinde bulunan Kavcıoğlu, toplantının, son bir yıldır devam eden, hem günlük hayatı hem de dünya ekonomilerini derinden etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle koruyucu önlemler çerçevesinde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kavcıoğlu, salgının tüm dünyada pek çok şeyin yanında ekonomik anlamda da güçlükler ve belirsizlikler oluşturduğuna işaret ederek, "Bildiğiniz gibi, 2020'nin ilk çeyreğinde başlayan ve hastalığın yayılımını engellemek için uygulamaya konan tedbirler, tüm dünyada büyüme performanslarını olumsuz etkilemiştir. Bu nedenle ülkeler genişleyici parasal ve mali politikalar ile hastalığın ekonomiler üzerindeki olası etkilerini asgari seviyeye indirmeye çalışmışlardır. Geldiğimiz noktada genişleyici politikaların yanı sıra aşılama sürecinde yaşanan olumlu gelişmenin etkisiyle küresel büyüme görünümünde iyileşme ve uluslararası emtia fiyatlarında artış görülmektedir. Ancak, devam eden aşılama çalışmalarına karşın, aşılama süreci ve salgın hastalığın seyrine ilişkin belirsizliklerin sürmesi küresel ekonomiye ilişkin riskleri canlı tutmaktadır." diye konuştu.

İlk Genel Kurul katılımında para politikasına yönelik bazı önemli hususları da paylaşan Kavcıoğlu, şunları kaydetti:

"Merkez Bankasının Kanun ile belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde, enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edecektir. Fiyat istikrarı şeklinde tanımlanmış ve Hükümetimizle birlikte belirlenmiş olan orta vadeli enflasyonu yüzde 5 seviyesine indirme hedefine sıkı sıkıya bağlıyız. Bu hedefe ulaşmak için para politikası araçlarını uygun bir şekilde kullanacağız. Ocak Enflasyon Raporu'nda ortaya koyduğumuz orta vadeli çerçeveyle uyumlu şekilde 2023 yılında enflasyonu yüzde 5'e indirmek ve bu seviyeyi kalıcı kılmak konusunda kararlı olduğumuzun altını çizmek isterim. Hedeflediğimiz düşük enflasyon ortamının sürdürülebilir büyüme ve istihdam artışı için bir ön koşul olduğunun farkındayım. Kurumsallığımız, güçlü analiz kapasitemiz ve üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle, bu hedefe varmak için kararlı ve azimli bir tutum içerisinde olacağız."

"Enflasyonla mücadele kararlılığımızla TL'nin gücünü ve itibarını sağlayacağız"

Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası olarak, temel amaçları doğrultusunda ellerindeki tüm araçları bağımsız ve etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceklerini vurguladı.

Gelecek dönemde, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının, temel politika aracı olmaya devam edeceğini ve para politikasını sade bir operasyonel çerçevede uygulamayı sürdüreceklerini aktaran Kavcıoğlu, "Enflasyon odaklı para politikamız, küresel dalgalanmalara ve finansal piyasa oynaklıklarına karşı kalkan vazifesi görecek en güçlü silahımız olacak. Enflasyonla mücadele kararlılığımızla, Türk lirasının gücünü ve itibarını sağlayacağız." dedi.

Kavcıoğlu, içinde bulunulan dönemde enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyelerin sıkı bir para politikası duruşu gerektirdiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Parasal duruş, enflasyon gelişmeleri ve enflasyon beklentileri dikkate alınarak dezenflasyon sürecini en kısa sürede tesis edecek ve orta vadeli hedeflerimize ulaşıncaya kadar bunun sürekliliğini sağlayacak bir sıkılık düzeyinde belirlenmeye devam edilecektir. Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar politika faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz. Özetle, kararlarımızı veri odaklı bir yaklaşım içerisinde, enflasyon başta olmak üzere makro ekonomiye yönelik tüm veri akışını göz önünde bulundurarak alacağız. Yeni dönemde kararlarımızı alırken kurumsal kapasitemizden en iyi şekilde yararlanarak, enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacağız. Unutulmamalıdır ki; fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır."

Kavcıoğlu, hükümet tarafından açıklanan ekonomik reform paketinde öngörülen kazanımların gelecek dönemde hayata geçirilmesinin, güveni ve istikrarı pekiştirerek hem enflasyonda kalıcı düşüş hem de sürdürülebilir büyüme için kritik öneme sahip olacağını ifade etti.

Bundan sonra da politikaların etkinliğini artırmak ve paydaşların görüş ve önerilerini almak amacıyla iletişim kanallarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceklerini belirten Kavcıoğlu, uygulayacakları politikalarda, şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkelerine bağlı olarak aldıkları kararları kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun konuşmasının ardından, Genel Kurul toplantısına geçildi.