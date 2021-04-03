Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat AYDOĞMUŞ

KONYA

6 milyon TL’lik yatırımla kurulan tesisin, geçen yıl Ocak ayında temellerinin atıldığını ve Ekim’de de tesiste ilk testlerin başladığını söyleyen Bakan Dönmez, “Burada, Türkiye’de ilk defa doğalgazla hidrojenin karıştırılarak evsel cihazların beslenmesi projesi hayata geçirildi. Laboratuvarda test amaçlı olarak ortalama yüzde 5-20’ye kadar hidrojen ile yüzde 80-95’e kadar doğalgaz karıştırıldı ve elde edilen karışım, test amaçlı yakıldı. İlk testlerin sonuçları olumlu oldu ve sonraki aşamalar için de önemli cesaret verdi. Tüm bir doğalgaz şebekesinin hidrojen karışımlarını yakmaya hazır olup olmadığını bu testler ve mühendislik çalışmaları zaman içerisinde gösterecek. Bunlar daha ilk adımlar. İnşallah sonuçlara göre devamının da geleceğini düşünüyorum” dedi.

AMAÇ YEŞİL HİDROJEN

Temiz Enerji Merkezi Laboratuvarı’nda güneş panelleri, rüzgâr türbini ve yakıt hücresiyle enerji ihtiyacının tamamının yenilenebilir kaynaklardan karşılandığını söyleyen Bakan Dönmez, “Buradaki temel amaç tesisin tüm elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerjiden karşılamak değil. Asıl amacımız, ‘yeşil hidrojen’ dediğimiz, yenilenebilir kaynaklardan hidrojen elde etmek. Akabinde, temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen hidrojenin doğalgaz hattına enjeksiyonu hedefleniyor” diye konuştu.

AVRUPA’YA İHRAÇ EDİLECEK

Şu an için test aşamasında olan sistemin hidrojen üretme kapasitesinin günlük 12 normal metreküp olduğunu söyleyen Enerji Bakanı Dönmez, “Öte yandan yeşil hidrojen konusunda birçok yabancı şirket ve kurum Türkiye'nin ihracat potansiyeline büyük ilgi gösteriyor. Bizler de yeşil hidrojene dair ihracat potansiyellerimizi çalışmaya başladık. Avrupa'ya ihracat imkânlarını değerlendiriyoruz” açıklamasını yaptı.

Birçok ülkede hidrojenin renklerinden söz edildiğini belirten Dönmez, “Çünkü hidrojen birçok kaynaktan üretilebiliyor. Türkiye’de daha çok ‘gri’ dediğimiz, doğalgazdan hidrojen üretimi, rafinerilerde sürekli kullanılıyor. Bizim için daha çok hidrojenin yerli kaynaklardan üretilmesi önemli” ifadelerini kullandı.

DİZEL TRENLERE HİDROJEN GÜNDEMDE

Ulaştırma alanında hidrojenin önemine değinen Bakan Dönmez, “Türkiye’de daha çok LNG ve CNG’li kamyonları gördük. Bizim ulaştırmada hidrojene en çok şans verdiğimiz alan, trenler ve ağır taşımacılık alanı. Bu konuyla ilgili büyük tren üreticilerinin de dizel trenleri, hidrojene çevirme fikirlerini görüyoruz. Bunu da gündemimizde tutmaya devam edeceğiz” dedi.

Kurumlarımızın ve özel sektörün yapacağı tüm çalışmaların kamuoyuyla paylaşılarak tartışılacağını belirten Dönmez, “Türkiye’nin hidrojen stratejisini hep birlikte oluşturacağız” diye konuştu.