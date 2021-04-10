Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Global Telekom ve Entegre Teknolojiler AŞ (GTENT) şemsiyesi altında bir araya gelen firmalar Türkiye'yi 5G alanında global bir oyuncu hâline getirmeyi hedefliyor. GTENT Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Kayaduman, GTENT ile dünyada 5G teknolojileri geliştiren yedi ülkeden biri olacaklarını belirterek "5G alanında dışa bağımlılığı bitirip güvenlik kaygılarına son vereceğiz” dedi. Türkiye’deki 5G altyapısı büyüklüğünün 2025 yılına kadar 10 milyar dolar olmasının beklendiğini dile getiren Kayaduman “Yüzde 45 yerlilik oranının 5G’de de devam edeceğini düşünüyoruz. Bu nedenle hedeflerimizi yüzde 60 pazar. Orta vadede hedefimiz bölgesel ve global pazarlar. Bölgesel pazardan yüzde 15 ve yıllık 80 milyar dolar olması beklenen global pazardan yüzde 5 pay almayı hedefliyoruz. Şimdiden yurt dışında Kanada ve Avrupa'da birer olmak üzere toplam üç ihaleye teklif verdik. Türkiye’nin bu alanda ilk unicorn olacağız’ diye konuştu.

HTK Başkanı ve GTENT Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Bağören de 5G’de hâlen büyük fırsatların olduğunu belirterek “Türkiye’de 5G ihalesi en erken 2022’nin sonunda olur. Dünyada 5G lisansları daha yeni dağıtılıyor. Bu alanda şansımız büyük” ifadesini kullandı.